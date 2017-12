Brexit i strah Iraca od graničnih kontrola

Između Irske i Sjeverne Irske nakon izlaska Velike Britanije iz Europske unije neće biti krute granice sa strogim carinskim kontrolama i kontrolama osoba, zajamčila je britanska premijerka Theresa May.

To je dio dogovora iz prve faze pregovora o Brexitu, koji su ponosno prošlog tjedna predstavili predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednica britanske vlade Theresa May. Uz to je načelno dogovorena i metoda računanja iznosa koji bi Velika Britanija nakon Brexita trebala platiti EU-u te dogovoreno da građani ostalih članica EU-a koji žive u Velikoj Britaniji, a takvih je oko 3.200.000, i nakon Brexita mogu u Velikoj Britaniji „živjeti kao i do sada".

Zauzvrat bi i britanski državljani koji trenutno borave u bilo kojoj članici EU-a trebali dobiti pravo slobodnog kretanja i nastanjivanja po cijeloj Europskoj uniji.

Dan prije sastanka šefova država i vlada Europske unije, na kojem bi trebao biti razmotren postignuti sporazum i odobrena druga faza pregovora o Brexitu, Europski parlament je povećao pritisak na London.

U zajedničkoj izjavi je pozvao britansku vladu da se „u potpunosti pridržava" danih obećanja. Time je EP reagirao na izjavu britanskog ministra za Brexit Davida Davisa da se kod dogovora o središnjim točkama pregovora radi o čistim „izjavama namjere".

Takva različita tumačenja postignutog dogovora pojačavaju i strah u Irskoj da bi s Brexitom na granici sa Sjevernom Irskom mogle biti uvedene stroge carinske kontrole, što bi imalo dalekosežne negativne posljedice na obje strane podijeljenog otoka.