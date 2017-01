Brijačnica objavila satnicu i još jedan bend za prvi dan festivala!

Do početka najvećeg domaćeg zimskog rock festivala dijeli nas još samo par dana! Headlineri prve večeri festivala su Pips, Chips & Videoclips, a osim njih na pozornicu Boćarskog doma 27. siječnja stižu Le Cinema, Gatuzo, Čao Portorož te Straight Mickey and the Boyz.

Prvog dana festivala publiku će zagrijati i zagrebački indie rock bend Broken Ideas. Grupa koja se okupila 2012. godine dosad je svirala diljem regije, a na Brijačnici će predstaviti svoj najbolji repertoar. Broken Ideas su 2014. godine objavili svoj prvi EP "Order Makes A Mess" pod producentskom palicom Antonina Šimića, a uskoro im je u planu objaviti i album.

Drugog dana Brijačnice headlineri su legendarni Kojoti, koji su u intervjuima istaknuli kako jedva čekaju ponovno zasvirati pred publikom nakon 17 godina. Osim njih 28. siječnja svirat će Obojeni program, Jonathan, Mašinko, Discohernia i Oružjem protiv otmičara.

Objavljena je i službena festivalska satnica.

Petak, 27. siječnja:

Ulaz - 19:30

Broken Ideas - 20:00

Čao Portorož - 20:35

Gatuzo - 21:15

Straight Mickey and the Boyz - 22:00

Le Cinema - 22:45

Pips, Chips & Videoclips - 23:40

Subota, 28. siječnja:

Ulaz - 19:30

Discohernia - 20:15

Oružjem protiv otmičara - 20:45

Mašinko - 21:20

Obojeni program - 22:05

Jonathan - 23:00

Kojoti - 23:45

Posjetitelji Brijačnice će oba dana festivala imati priliku sudjelovati u instant glazbenom kvizu Iskonovog mobilnog glazbenog studija, a njihovo će znanje biti nagrađeno probranim rock vinilima, ulaznicama za glazbene festivale i koncerte te besplatnim pivom na šanku brijačnice. Više detalja posjetitelji će otkriti na ulazu u Boćarski dom!