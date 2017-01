Brijanje nogu loša je ideja

Put do ljepote popločan je raznim malim nezgodama po putu, to zna svaka žena. Kad pričamo o brijanju nogu, stvari postaju crvenkaste i bolne. Jedan trenutak koža je glatka i svilenkasta, a drugi puna crvenkastih točkica. Za to postoji i razlog.

Kad ostavljate britvicu u tušu ili na rubu kade, izlažete je bakterijama koje se razmnožavaju u toplom i vlažnom okruženju kupaonice. Kad se brijete, bakterije se ugnijezde u porama nogu i pazuha, uzrokujući nastanak točkica i osipa.

Stare britvice i žileti također na sebi skupljaju ostatke sapuna, pjene i malih dlačica koji isto omogućuju rast neželjenih mikroba. Kako se zaštiti od toga?

Najjednostavnije rješenje je često mijenjanje britvica ili žileta. Pokušajte očistiti kožu i žilet vodom i sapunom prije brijanja kako bi se riješili nečistoća i mrtvog sloja kože.

Ako ipak dobijete osip od brijanja, stavite topli ručnik na noge kako bi smirili crvenilo i smanjili pojavu točkica.