Brkovi u Domu sportova 20. listopada

Tri i pol godine nakon rasprodanog koncerta grupa Brkovi se vraća u Malu dvoranu zagrebačkog Doma sportova, u subotu, 20. listopada 2018.

Taj koncert u ožujku 2015. upisao je Brkove na prilično skorman popis bendova koji su samostalno rasprodali manju dvoranu Doma sportova. Grupa koja će zauvijek biti van bilo kakvih struja uspjela je postići rezultat koji je začudio mnoge I nakon kojeg nisu stali niti sekundu. Na kontu Brkova našli su se svi relevantni klubovi i festivali naše regije, a proteklu sezonu bend je nastupao i u Irskoj, Ensgleskoj, Austriji, Rumunjskoj i Bugarskoj.

Brkovi - "Live Dom sportova"

Tijekom 2018. Brkovi će objaviti novi studijski album koji je već najavljen singlovima "Boli me" i "Sudbina", a vrhunac godine bit će dakako novi juriš na Malu dvoranu 20. listopada.

Brkovi - "Sudbina"

Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 7. prosinca po cijeni od 50 kn, što je iznos koji je na snazi do kraja godine. Od 1. siječnja do 30. lipnja ulaznice će koštati 60 kn, od 1. srpnja do 19. listopada 70 kn, a, ako ih ostane, na dan koncerta će za ulaz trebati izdvojiti 80 kn. Ulaznice se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.