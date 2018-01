Bruno Mars i Kendrick Lamar rasturili Grammyje

Dodjela Grammyja ove je godine, kao što će izgleda biti sve dodjele nagrada, u znaku osude seksualnog nasilja, a među svim favoritima najbolje su prošli - prilično neočekivano - Bruno Mars koji je osvojio sve ključne Grammyje i Kendrick Lamar koji je pokupio sve što vrijedi u hip-hop kategorijama.

Dodjela nagrada održala se na slavnom njujorškom Madison Square Gardenu, a o pobjednicima je odlučivalo 13 tisuća članova američke akademije diskografske umjetnosti.

Pjesma godine

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, 4:44

Julia Michaels, Issues

Logic feat. Alessia Cara & Khalid, 1-800-273-8255

POBJEDNIK: Bruno Mars, That's What I Like

Snimka godine

Childish Gambino, Redbone

Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, The Story of O.J.

Kendrick Lamar, Humble

POBJEDNIK: Bruno Mars, 24K Magic

Album godine

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn

Lorde, Melodrama

POBJEDNIK: Bruno Mars, 24K Magic

Najbolji novi glazbenik

POBJEDNIK: Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Najbolja solo izvedba

Kelly Clarkson, Love So Soft

Kesha, Praying

Lady Gaga, Million Reasons

Pink, What About Us

POBJEDNIK: Ed Sheeran, Shape of You

Najbolja izvedba pop dua/grupe

The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Imagine Dragons, Thunder

POBJEDNIK: Portugal. The Man, Feel It Still

Zedd & Alessia Cara, Stay

Najbolji pop vokal na albumu

Coldplay, Kaleidoscope EP

Lana Del Rey, Lust for Life

Imagine Dragons, Evolve

Kesha, Rainbow

Lady Gaga, Joanne

POBJEDNIK: Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Najbolja dance snimka

Bonobo, Migration

POBJEDNIK: Kraftwerk, 3-D The Catalogue

Mura Masa, Mura Masa

ODESZA, A Moment Apart

Sylvan Esso, What Now

Najbolji elektronski album

Bonobo Featuring Innov Gnawa, Bambro Koyo Ganda

CamelPhat & Elderbrook, Cola

Gorillaz Featuring DRAM, Andromeda

POBJEDNIK: LCD Soundsystem, Tonite

ODESZA Featuring WYNNE & Mansionair, Line Of Sight

Najbolja rock izvedba

POBJEDNIK: Leonard Cohen, You Want It Darker

Chris Cornell, The Promise

Foo Fighters, Run

Kaleo, No Good

Nothing More, Go to War

Najbolja metal izvedba

August Burns Red, Invisible Enemy

Body Count, Black Hoodie

Code Orange, Forever

POBJEDNIK: Mastodon, Sultan's Curse

Meshuggah, Clockworks

Najbolja rock pjesma

Metallica, Atlas, Rise!

K.Flay, Blood in the Cut

Nothing More, Go to War

POBJEDNIK: Foo Fighters, Run

Avenge Sevenfold, The Stage

Najbolji rock album

Mastodon, Emperor of Sand

Metallica, Hardwired ... to Self-Destruct

Nothing More, The Stories We Tell Ourselves

Queens of the Stone Age, Villains

POBJEDNIK: The War on Drugs, A Deeper Understanding

Najbolji album alternativne glazbe

Arcade Fire, Everything Now

Gorillaz, Humanz

LCD Soundsystem, American Dream

Father John Misty, Pure Comedy

POBJEDNIK: The National, Sleep Well Beast

Najbolji R&B album

Daniel Caesar, Freudian

Ledisi, Let Love Rule

POBJEDNIK: Bruno Mars, 24K Magic

PJ Morton, Gumbo

Musiq Soulchild, Feel the Real

Najbolja R&B izvedba

Daniel Caesar feat. Kali Uchis, Get You

Kehlani, Distraction

Ledisi, High

POBJEDNIK: Bruno Mars, That's What I Like

SZA, The Weekend

Najbolja R&B pjesma

PJ Morton, First Began

Khalid, Location

Childish Gambino, Redbone

SZA, Supermodel

POBJEDNIK: Bruno Mars, That's What I Like

Najbolji album suvremene glazbe

6lack, Free 6lack

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

POBJEDNIK: The Weeknd, Starboy

Najbolja rap izvedba

Big Sean, Bounce Back

Cardi B, Bodak Yellow

Jay-Z, 4:44

POBJEDNIK: Kendrick Lamar, Humble

Migos feat. Lil Uzi Vert, Bad and Boujee

Najbolja rap pjesma

Cardi B, Bodak Yellow

Danger Mouse feat. Run The Jewels and Big Boi, Chase Me

POBJEDNIK: Kendrick Lamar, Humble

Rapsody, Sassy

Jay-Z, The Story of O.J.

Najbolja rap izvedba

6lack, Prblms

Goldlink feat. Brent Faiyaz & Shy Glizzy, Crew

Jay-Z feat. Beyoncé, Family Feud

POBJEDNIK: Kendrick Lamar feat. Rihanna, Loyalty

SZA feat. Travis Scott, Love Galore

Najbolji rap album

Jay-Z, 4:44

POBJEDNIK: Kendrick Lamar, Damn

Migos, Culture

Rapsody, Laila's Wisdom

Tyler, the Creator, Flower Boy