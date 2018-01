Cannabis Corpse konačno stižu u Zagreb

Kakav vas gigčina čeka u četvrtak 22. ožujka u Savskoj 160! s novim albumom stižu opaki death metalci veselog imena CANNABIS CORPSE, čiji članovi jesu ili su bili dio bendova poput Municipal Waste, Battlemaster, Volture, Parasytic, Iron Reagan, Six Feet Under, The Black Dahlia Murder.

Koncert će otvoriti relativno friška BEDNJA, post black hardcore iz Varaždina, čiji članovi stižu iz bendova poput Corpse Grinder, Chained In Agony, Insolitvs, Uninvited.

CANNABIS CORPSE

Teško je iz imena ne povuči paralelu za zelenom biljkom koja ih drajva da rade brutalnu glazbu. Poveznica također putuje u smjeru Cannibal Corpsea, a sama ideja za osnivanje ovog benda bila je posljedica insipiriranosti Gorgutsovim albumom 'From Wisdom to Hate'.

Vođen velikim utjecajem Tampa Bay zvuka, Phil Landphil Hall, ujedno basist i pjevač benda Municiple Waste, s bratom Joshom Hallhammerom Hallom, 2006. (u rodnom gradu Lamb Of Goda) u Richmondu (Virginia), odličio je spojiti strast prema zelenoj biljci i death metalu.

Cannabis Corpse ovim će nastupom promovirati novi, četvrti album 'Left Hand Pass'.

ČLANOVI:

HALLHAMMER - drums

LANDPHIL - bass / vocals

Brandon Ellis - guitar

Ray Suhy - guitar

DISKOGRAFIJA:

2006. Blunted at Birth EP

2008. Tube of the Resinated

2009. The Weeding

2011. Beneath Grow Lights Thou Shalt Rise

2013. Splatterhash (split /w Ghoul)

2014. From Wisdom to Baked

2017. Left Hand Pass

BEDNJA

Novi varaždinski bend sačinjen od članova Corpse Grinder, Chained In Agony, Insolitvs, Uninvited, koji taman lansira EP 'Doline su ostale iza nas'. Za bend kažu da je nastao spojem mržnje, frustracija, otpora i energije.



ČLANOVI:

Nikola - guitars, vocals

Ivan - bass, vocals

Petar - drums