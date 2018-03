Čarobni Broadway u petak u Komediji

U organizaciji Američkog veleposlanstva u Zagrebu i Kazališta "Komedija", u petak 16. ožujka 2018. s početkom u 19:30 sati, u Kazalištu "Komedija" održat će se ČAROBNI BROADWAY, koncert najvećih hitova s Broadwayja.

Na koncertu će sudjelovati gost iz Sjedinjenih Američkih Država, glumac i pjevač Bradley Dean te solisti "Komedije" Vlatka Burić Dujmović, Mila Elegović, Renata Sabljak, Vanda Winter, Ervin Baučić, Dražen Bratulić, Dražen Čuček i Đani Stipaničev. Voditeljica je Iva Šulentić, a orkestrom Kazališta "Komedija" ravnati će Krešimir Batinić.

U subotu 17. 3. 2018. u 20 sati, isti će koncert biti održan u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.

U srijedu 14. ožujka, Bradley Dean održat će umjetničku radionicu za profesionalne pjevače i glumce u Jazz & Cabaret clubu "Kontesa", A. Cesarca 2. Zainteresirani mediji moći će popratiti radionicu koja počinje u 12 sati, uz prethodnu najavu.

Mediji također mogu popratiti generalnu probu za koncert, u petak 16. 3. u 11 sati.

Bradley Dean glumac je koji je na Broadwayu nastupao u Stingovom mjuziklu The Last Ship, Eviti, a u mjuziklu A Little Night Music partnerice su mu bile Catherine Zeta-Jones i Angela Lansbury. Ostvario je uloge u mjuziklima Spamalot, Company, Man of La Mancha, The Story of My Life, Jane Eyre, i mnogim drugima. Evita i Spamalot odveli su ga na nacionalnu, a The Rocky Horror Show na međunarodnu turneju. Glumio je u TV serijama Guiding Light, All My Children i One Life To Live te je nastupao na koncertima Barryja Manilowa. Nedavno je objavio svoj debitantski solo album nazvan "Back Home".

Bradley je diplomirao na prestižnom kazališnom studiju Sveučilišta Carnegie Mellon. Uz nastupe predaje na Sveučilištu New York.