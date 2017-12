CAT S41 za korisnike koji rade u teškim uvjetima

Tvrtka Caterpillar ima u svojoj ponudi CAT S41 robustan pametan telefon. Primarne značajke su mu otpornost na udarce i padove, veliki kapacitet baterije i mogućnost punjenja drugih uređaja.

Cat S41 nije pametan telefon koji treba svima. Namijenjen je ljudima koji rade na terenu (liječnici, vatrogasci, građevinski radnici, šumari...), i onima koji žele robustan uređaj s ojačanom zaštitom kućišta.

Tako ovaj novitet ima vodootporno i otporno na prašinu kućište razine IP68, te MIL-SPEC 810G certifikat. To znači da je kućište vodootporno do 2 ma za 60 min, pad s visine 1,8 m na beton i može se koristiti na radnim temperaturama od -25 ° C do 55 ° C.

Također mu ne smeta pijesak, prašina, prljavština i snažne vibracije. Na boku je programabilna tipka za prečace koji su korisni za Push to Talk, SOS uz aplikaciju Lone Worker, pokretanje kamere.

Zaslon je IPS tehnologije duljine dijagonale 5 inča rezolucije 1920 x 1080 piksela, zaštićen Gorilla Glass 5 rješenjem protiv ogrebotina i može se koristiti s mokrim prstima ili rukavicama.

Hardversku osnovu čini MediaTek octa-core čipset na taktu 2.3 GHz, 3 GB RAM-a, 32 GB interne podatkovne memorije. Proširiva je microSD karticom do 2 TB. Uređaj radi na Androidu 7 inačici sustava. LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi, su na popisu komunikacijskih modula. Rad komponenti energijom opskrbljuje litij-ion 5000 mAh baterija s podrškom Pump Express 2.0 brzog punjenja.

Što se tiče kamera, stražnja je 13 MP senzora s LED bljeskalicom, autofokusom i faznim fokusom (PDAF). Može snimati 1080p videozapise pri 30 fps. Prednja kamera ima 8 MP.

Cat S41 - ostala specifikacija

Dimenzije: 152 x 75 x 12,85 mm

Masa: 218 grama

FM radio

Povezivanje: 3.5 mm ulaz, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi 802,11 b / g / n (2,4 i 5 GHz), mikro USB 2.0, USB-OTG, GPS

Senzori: blizine, ambijentalnog svjetla,E-kompas

Cat S41 se može kupiti po maloprodajnoj cijeni od 3.699,00 kn, ili putem trgovaca poput Amazona , BestBuy, eBay itd.