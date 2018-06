Čekanje u autu usred ljeta? Ne bismo vam baš preporučili...

Razmišljate o tome da kućnog ljubimca ili osobu ostavite da vas, pa čak i na nekoliko minuta, pričeka u autu dok vi nešto trkom obavljate u gradu? Ne bismo vam to preporučili.

Nije nikakva tajna da se parkirani auto usred ljeta pretvara u pravu pećnicu. No koliko je vremena potrebno da se unutrašnjost automobila zagrije do smrtonosnih temperatura?

Kako bi se doznalo sa sigurnošću, istraženo je koliko je vremena automobilima potrebno da se zagriju na suncu.

Saznanja su zastrašujuća. Za sat vremena na 35ºC automobil parkirani na suncu zagrije se na 47º C.

Vozačka ploča može se zagrijati u prosjeku i do 69ºC, volan na 53ºC, a sjedala na 51ºC.

Automobili parkirani u hladovini, nakon sat vremena zagrijavaju se na 38ºC. Njihova vozačka ploča postiže temperaturu do 48ºC, volan do 42ºC, a sjedala 41ºC, pokazalo je istraživanje.

Osoba koja bi boravila u automobilu disanjem bi u automobilu stvarala još više vlažnosti, zbog čega bi joj postalo još teže rashladiti se s obzirom da bi znoj teže isparavao.

Toplotni udar

Boravak u zatvorenom automobilu na visokim temperaturama u najviše slučajeva završava toplotnim udarom, koji može ostaviti trajne posljedice na mozgu, nekom drugom organu ili čak završiti smrću. On se ne može predvidjeti jer ovisi o više faktora, poput starosti i zdravstvenog stanja osobe, a kod djece do toplotnog udara dolazi nakon što tjelesna temperatura dulje vremena bude viša od 40ºC, što se događa već u sat vremena provedenih u automobilu parkiranome na suncu.