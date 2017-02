Cestarine skaču 5 posto sada, pa još 10 na ljeto

Cestarine na hrvatskim autocestama poskupjet će za 5%, a u ljetnih mjesecima bit će skuplje za dodatnih 10%, piše Glas Istre o pregovorima Vlade i Svjetske banke o zajmu za otplaćivanje autocesta; dug je sve skupa oko 5,2 milijardi eura, a ove godine treba platiti 1,2 milijardi eura.

Dakle, pregovara se da za 5% poskupe autoceste, ali ne sve, nego one u nadležnosti HAC-a, a to su Zagreb - Split - Ploče, Bregana - Zagreb - Lipovac i Zagreb - Goričan, što bi značilo da cestarina od Zagreba do Splita poskupljuje sa 174 kune na 183 kune, a od Zagreba do Lipovca sa 122 na 128 kuna.

Nakon toga diglo bi se cijenu cestarine u ljetnim mjesecima, od 1. lipnja do 30. kolovoza, na svim autocestama, pa bi Rijeka-Zagreb poskupjelo sa 70 na 77 kuna, Zagreb - Split na 202 kune, Zagreb-Lipovac 141 kunu...

Sve u svemu, prebacivanje odgovornosti za loše poslovanje radi se po dobrom starom običaju - uzmi narodu pare, što će mu kad treba nama uhljebima...