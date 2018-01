Česte genetske mutacije koje ni ne znate da imate

Postoje stvari o našem tijelu za koje ni ne znamo da su zapravo genetske mutacije, možda zato jer se pojavljuju kod tako velikog broja ljudi da su postale normalne.

Najkraće rečeno - svi ih imamo. Ako se prisjetimo kako funkcionira evolucija, nije teško zaključiti da je svaka promjena na ljudskom tijelu njezin rezultat, što znači da smo svi rođeni s nekom vrstom genetske mutacije.

No u ovom ćemo članku spomenuti samo one koje su se dogodile posljednje, a za njih možda nismo ni znali.

1. Sposobnost da pijemo mlijeko

Prije oko 10 000 godina, kada su Europljani počeli pripitomljavati životinje poput krava, dogodila se mutacija u genu MCM6, nakon čega su ljudi počeli proizvoditi enzim za razgradnju laktoze, zbog čega su mogli početi piti kravlje mlijeko.

2. Osobe bez umnjaka

Umnjaci su obično najosjetljiviji zubi s kojima ima najviše problema, a često se moraju odstranjivati kirurški. A današnjim ljudima uopće nisu potrebni.

Nekada su ljudi imali većekutnjake jer su se hranili većinom tvrdim biljkama, dok danas jedemo puno mkeaniju hranu. Naše su čeljusti uže, a dio kutnjaka više nam nije potrebno.

Oko 40% Azijata, 10-25% Amerikanaca europskom porijekla i 11% Afroamerikanaca uopće u barem jedan umnjak nikada ne naraste. Tako da, ako vam fale umnjaci, ne morate se pitati je li sve u redu s vašim zubima.

3. Crvena kosa

Crvena kosa jedna je od najpoznatijih mutacija. Ima je samo 4-5% svjetske populacije, a najčešće su to osobe iz sjeverne Europe.

Neki stručnjaci smatraju ga gen za crvenu kosu izumire zbog povećane genske raznolikosti koju uzrokuje globalizacija ili kao negativna posljedica klimatskih promjena.

4. Plave oči

Promjena koja je dovela do toga da 8% svjetske populacije ima smeđe oči dogodila se prilično nedavno (u cjelokupnom postojanju ljudske vrste).

Nekada su apsolutno svi ljudi imali smeđe oči. Prije oko 6 000 do 10 000 godina došlo je go genetske mutacije nakon čega se u Europi pojavila prva osoba s plavim očima. To se dogodilo zahvaljujući mutaciji gena OCA2, koji je promijenio količinu pigmenta koji se proizvodi u ljudskim tijelima, pa su tako nastale različite nijanse smeđih nijanski, a kasnije i ostalih boja očiju