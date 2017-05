Četiri temelja intimnosti

Intimnost je onaj dio veze koji je nužan za uspjeh i sjajne međusobne odnose partnera, no to nije tako lako postići jer, iako se radi o mnogobrojnim različitim vezama koje partneri uspostavljaju, u isto vrijeme ne smije doći do brisanja razlika.

Štoviše, razlike, pa čak i one u interesima, trebaju zapravo biti jedno od glavnih vezivnih tkiva među partnerima, naravno pod uvjetom da ih prihvaćamo.

Ako pitamo stručnjake, intimnost u vezi počiva na četiri temelja ili četiri P - poštovanju, povjerenju, predanosti i privlačnosti, pa da vidimo što svako od toga zapravo znači:

Poštovanje - potvrda da partnera smatramo vrijednom osobom sa specifičnim kvalitetama te da ne prestajemo cijeniti ono što govori i čini.

Povjerenje - preduvjet emocionalnog otvaranja i, kada je riječ o seksu, potpunog prepuštanja.

Predanost - ukratko, to znači da smo se odlučili za nekog s kime smo spremni podijeliti život „u dobru i zlu", u braku ili izvan njega.

Privlačnost - jasno, radi se o fizičkom interesu za partnera ili partnericu, impuls koji potvrđuje činjenicu da tu osobu, koja nam je bliska, doživljavamo atraktivnom.

Topla preporuka - svako toliko razmislite o ova četiri P i provjerite kako stojite s njima u vezi...