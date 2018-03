Chui i Josipa Lisac u Vintage Industrialu 26. travnja

U četvrtak 26. travnja nemoj propustiti poslasticu u formi genijalnog Chuia, benda koji zadnjih par godina samo raste i realizira apsolutno odlične projekte, a s kojima će nastupiti i hrvatska glazbena diva Josipa Lisac. U intimnoj atmosferi Vintage Industriala, ovo bi mogao biti koncert sezone Savske 160.

Grupa Chui i Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije dobili su ovogodišnji Porin za najbolji album jazz glazbe "Chui ovu glazbu" producenta Igora Geržine, dok je Josipa Lisac dobitnica statue za najbolju žensku vokalnu izvedbu pjesme "Tebi putujem" u suradnji s grupom Chui, koji je pak dobio nagradu za najbolju izvedbu jazz glazbe za skladbu "Punch" u izvedbi s Jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije.

Chui nam se ponovo vraća u Vintage industrial bar i ovaj put će na pozornicu izvesti i Josipu Lisac.

Od zadnjeg gostovanja Chui je ostvario mnogo zapaženih uspjeha. Nastupili su na INmusicu, Dimensionsu, Eurosonic Noorderslagu, Mentu, u Lisinksom i Sava centru u Beogradu, objavili pjesmu sa Josipom Lisac koju su mnogi proglasili pjesmom godine, snimili dvostruki album Chui ovu glazbu sa Jazz orkestrom HRTa koji su mnogi pak proglasili albumom godine te su bili nominirani u 5 kategorija za diskografsku nagradu Porin. Album je nominiran i za IMPALU europsku nagradu za najbolji nezavisni album.

Nakon rasprodanog velikog pogona Tvornice kulture sa Jazz orkestrom u Vintage nam dolaze sa jedinom i neponovljivom Josipom Lisac s kojom će izvesti zajedničku pjesmu Tebi putujem, a pripremaju i još poneko iznenađenje.

Chui:

Toni Starešinić klavijature & efekti

Vojkan Jocić saksofon & efekti

Korad Lovrenčić bass & efekti

Ivan Levačić bubnjevi

Josipa Lisac - O ovoj divi se sve zna. Uz njenu glazbu osjećaš emocije. Dovoljno je poredati samo njene longplejke:

