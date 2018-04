Cigarettes After Sex - povratak u Zagreb

Nešto više od godinu dana nakon svog premijernog hrvatskog nastupa, Cigarettes After Sex vraćaju se u Zagreb. Samostalan open air koncert planiran je u petak, 6. srpnja u dvorištu Jedinstva na Trnjanskom nasipu.

Cigarettes After Sex - "Nothing's Gonna Hurt You Baby"

Njihovo prvo gostovanje, u Tvornici kulture u lipnju prošle godine, rasprodano je mjesec dana uoči održavanja. Cigarettes After Sex su na krilima sjajnih demo singlova, objavljenih putem You Tube kanala, stvorili strahoviti interes medija i fanova glazbe te su zagrebački koncert rasprodali bez da su na tržištu imali objavljen album. Band i management već su tada Zagreb označili kao jedno od dražih tržišta na kojima su nastupali te su se obećali brzo vratiti.

Novi susret dogoditi će se u petak, 6. srpnja, u dvorištu kompleksa Jedinstvo, odnosno kluba Močvara. Na krilima odlično prihvaćenog albuma i nastupa na najvećim festivalima diljem svijeta, bruklinški dream pop majstori zakazuju novi susret s hrvatskim fanovima za nešto više od dva mjeseca. Priznanja koja band dobiva u posljednje vrijeme su mnogobrojnja, a najviše se vjerojatno ističe poziv Nicka Cavea da mu Cigarettes otvaraju jesensku američku turneju, na kojoj će po prvi puta u karijeri nastupati u najvećim arenama, kapaciteta do 20.000 ljudi. Cigarettes After Sex nastupat će prije njih u Los Angelesu, New Yorku, Washingtonu i Torontu.

Cigarettes After Sex - "Affection"

Ulaznice za novo gostovanje Cigarettes After Sex u Zagrebu u prodaju idu u petak 27. travnja u 13:00. Early bird cijena od 100 kn aktualna je do 20. svibnja, dan iza penje se na 120 kn, a na dan koncerta, ako ih ostane, u prodaji će biti ulaznice po 150 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.