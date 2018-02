“Comic Sans” Nevija Marasovića u domaćim kinima od 8. ožujka

Najveće filmsko osvježenje u hrvatska kina stiže u obliku novog filma redatelja Nevija Marasovića "Comic Sans" koji će 8. ožujka povesti gledatelje na uzbudljivo putovanje od Zagreba do otoka Visa u društvu dvojice disfunkcionalnih protagonista.

"Comic Sans" na velika platna donosi filmsku priču punu emocija i smiješnih životnih situacija: iznenadna smrt tetke s otoka Visa povezat će sina, razmaženog zagrebačkog dizajnera Alana i oca, šarmantnog umjetnika i bonvivana Brunu, u avanturi života koja će rezultirati nizom tragikomičnih ljubavnih susreta, brodolomom na otoku Jabuka i razotkrivanjem tajne jednog pomalo zaboravljenog fonta iz devedesetih.

"Uvijek me zanimala tema odnosa s onima koji su nam bliski - roditeljima, ljubavnim partnerima, prijateljima. U 'Comic Sansu', ti dinamični i emocijama nabijeni odnosi zapakirani su u ruho dramske komedije gdje se navedeni, naoko oprečni žanrovi, skladno nadopunjuju i međusobno obogaćuju. Komedija pojačava dramu, drama komediju čini snažnijom, a konačni je dojam - optimizam", izjavio je redatelj i scenarist Nevio Marasović.

U ulozi Alana gledamo Janka Popovića Volarića, poznato lice domaćih TV serija, kazališnog i filmskog glumca koji je s Marasovićem uspješno surađivao na filmovima "Vis-à-vis" i "Goran", a ovaj film supotpisuje i kao koscenarist. U ulozi Brune pojavljuje se Zlatko Burić - Kićo, jedan od osnivača i istaknuto lice legendarnog Kugla glumišta, koji je nakon preseljenja u Dansku i uloge u trilogiji "Pusher" Nicolasa Winding Refna postao jedan od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih glumaca u Danskoj.

Zanimljivo je da je "Comic Sans" četvrti Marasovićev projekt sniman na otoku Visu, nakon serije "Instruktor" i igranih filmova "Show Must Go On" i "Vis-à-vis", koji funkcionira kao svojevrsni prednastavak i "making of" "Comic Sansa". Ujedno, novi Marasovićev film je zasad jedini hrvatski igrani film koji je sniman na otočiću Jabuka što je zbog njegove nepristupačnosti i strmih obala predstavljalo poseban izazov za produkciju.

Ostale uloge u filmu tumače Nataša Janjić, Miloš Timotijević, Alma Prica i Inti Šraj, Jette Ostan Vejrup, Sara Hjort Ditlevsen, Miha Rodman i Tanja Ribič.

"Comic Sans" nastao je u produkciji zagrebačke tvrtke Kinorama, a sufinanciran je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra i Programa Kreativna Europa - Potprograma MEDIA.