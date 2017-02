DA Nato savezu, ali...

Donald Trump je dao do znanja: SAD odlučno stoji uz NATO savez. On to doduše nije izrekao osobno nego preko posrednika. Njegov zamjenik Mike Pence se nekoliko puta čak i pozvao na svog šefa u Washingtonu.

Ovo jasno pozitivno očitovanje naspram NATO saveza, Europe i transatlantskog savezništva je bilo prijeko potrebno. Jer nova američka vlada je posljednjih tjedana uspjela porazbijati toliko političkog porculana da je Minhenska sigurnosna konferencija, koja inače slovi za prijateljsko okupljanje transatlantske obitelji, na svom početku stajala puna nesigurnosti ispitujući vrijednosti zapadnog društva.

No Mike Pence ne bi bio podređeni svog šefa Trumpa da jamstva Washingtona u smjeru podrške zajedništvu ne bi začinio zahtjevima za većim vojnim izdacima. Slično je, obraćajući se sudionicama konferencije učinio i njegov kolega, američki ministar obrane James Mattis. Američki potpredsjednik nije niti trenutak oklijevao kako bi okupljenima dao do znanja gdje Washington vidi jamstvo za mir i blagostanje: u pojačanom naoružavanju.

Pokazivanje mišića nije sve

Govor je naspram Europljana istodobno zvučao pomirljivo ali i ratoborno. Pence se pozivao na "zajedničke žrtve" u borbi za slobodom i pravnom državom. Isto tako je najavio značajno povećanje vojnog budžeta, iako na SAD već sad otpada gotovo jedna trećina globalnog vojnog budžeta. Pence nije propustio podsjetiti svoje partnere, s posebnim pogledom na gospodarski jaku Njemačku, na to kako se ostalo daleko iza dogovorenog cilja o dva posto BNP-a koji bi trebali biti uloženi u vojne svrhe.

I naravno, Pence ne bi bio novi potpredsjednik SAD-a kada ne bi kritizirao sporazum o iranskom atomskom programu. SAD nikada neće dozvoliti da Iran razvija atomsko oružje i postane prijetnja za njihove saveznike, poručio je Pence. No upravo taj sporazum je najbolja obrana protiv iranskog atomskog naoružanja. No to Pence nije rekao.

Američki potpredsjednik je u istom dahu Iran optužio da je „glavni sponzor svjetskog terorizma". U tom smislu bi bilo dobro da smo od Pencea čuli pokoju i na račun Saudijske Arabije od čije pomoći profitiraju mnoge sunitske terorističke grupacije. No suptilni pogled na stvari očito nije jača strana nove američke vlade. Pence se umjesto toga pozivao na snagu i jaku volju. No teško je zamislivo da je to dostatno u sve kompliciranijim odnosima u svijetu.

Govor njemačke kancelarke Angele Merkel koji je prethodio Penceovom se znatno razlikovao. Njemačka kancelarka se u svom govoru založila za mnogo širi sigurnosni koncept koji ne uključuje samo vojna sredstva. Ona je govorila o razvoju, njegovanju multilateralnih institucija poput Ujedinjenih naroda i razmjeni unutar postojećih skupina poput G20. I s Rusijom Merkel priželjkuje bolje odnose. Ali ne, i to je jasna poruka u smjeru Washingtona, na uštrb vlastitih principa.