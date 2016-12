Danas u Zagrebu - koncerti i svirke

Swanky Monkey Garden (0 Kn, 20h)

Teleport with Marmat

Sax! (20h)

Koncert učenika Glazbene škole Bonar

Vinyl (20h)

Svirka: NT Wave & Fen

K.D. Vatroslava Lisinskog (130/160/190/220 Kn, 20h)

Rade Šerbedžija

Močvara (40 Kn, 21h)

Začarana Močvara: Problems

Hard Place (0 Kn, 21h)

Pozdrav novom valu

Tvornica kulture (70 (90) Kn, 21h)

Urban &4

Vintage Industrial Bar (60 (80) Kn, 21:30)

The Strange + My Buddy Moose

Funk klub (22h)

Funk Guru

Johann Franck (22h)

Great Gatsby - Xmas Xtravaganza

Peper (22h)

Božićni just can't get enough by DJ Grade

Pločnik (0 Kn, 22h)

Slatke 30-e uz Bubija aka 207 i Mačića aka Yesh