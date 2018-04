Dani komunikacija u kratkim crtama (ali to se samo tako kaže)

Dani komunikacija samo što nisu počeli. Dok vi razmišljate o veličini kofera, havajskim košuljama i šeširima sa širim ili užim obodom organizatori finiširaju punom parom. Više se ne broje dani, već sati. Sve ide kao po špagi.

Debate

Uvijek zanimljive debate bavit će se mračnim temama koje pomalo zadiru i u astronomiju. Tko je kriv za nepovjerenje medijima - mračne sile, retrogradni Merkur? Treba li zabraniti seksističko oglašavanje, gdje su granice, tko ih postavlja? Ima tu materijala... Dođite svakako.

• Koliko vjerujemo medijima? (Dvorana B, četvrtak)

• Krastavac ili dinje: spol/sex u oglasnoj industriji (Dvorana B, petak)

Prezentacije

Umjesto da lutate parkom ili gledate u valove, utrošite vrijeme na prezentacije. Bit će tu zanimljivog i aktualnog - od webova i krize u Agrokoru do B-reporta i GDPR-a (svi oni koji ne znaju što to znači, uvijek su dobrodošli). Pustite valove. Tamo možete poslije. • Zašto webovi failaju, POWERED BY web.burza (DK Lounge, četvrtak)

• Lekcije o kriznoj komunikaciji iz nuklearnog reaktora (Dvorana B, petak)

• B-report & B-active, POWERED BY Marketing magazin (DK Lounge, subota)

• GDPR kao razvojni mehanizam poslovanja (DK Lounge, petak)

Paneli

Za sve koji vole dobre diskusije pripremili smo nekoliko poslastica. Jedna je o native oglašavanju i njegovom (ne)obuzdanom razvoju, a druga o sve popularnijem esportu i općenito o gamingu, zabavnoj industriji većoj od filmske i glazbene. • HUOJ: Non-native advertising (Dvorana B, četvrtak)

• Uloga esporta i gaminga u marketingu kao sportu budućnosti (DK Lounge, petak)

PPP

Kad program završi, mnogi se uhvate piva kako bi se okrijepili i spremni dočekali dalje. No, zašto ne bi s pivom u ruci, onako krajnje neformalno i opušteno prodiskutirali o teškim temama i učinili ih pitkim? • Agencijske naknade (DK Lounge, četvrtak)

• Beer, lies & data protection (DK Lounge, petak)

• From Freelancer to Influencer (DK Lounge, subota)

Natjecanja

Prošla godina iznjedrila je niz uspješnih kampanja i proslavila njihove agencije kao i autore, redom iskusne i etablirane kreativce. Uz njih tu su i Mladi lavovi, to su oni na kojima svijet oglašavanja ostaje. Upoznajte njihove radove i pripremite se za dodjelu nagrada. • Young Lions finalisti - mlade nade industrije (DK Lounge, četvrtak)

•Prezentacije Effie finalista - Effie - ideje koje rade (Dvorana B, petak)

• Grand PRix finalisti (Dvorana B, subota)

Party

Treba li tu nešto napisati ili je svima sve jasno? Ok, onda idemo dalje... •No deadline party (četvrtak, Lone club)

•Fala bogu nije Tomo Ricov (petak, L)

•Fala bogu nisu '80-e (petak, Lone club)

•Ambasador party (subota, L)

•Tomo Ricov i '80-e (Lone club, subota)

Dodjele nagrada

Završni čin Dana komunikacija. Puna dvorana, napetost na vrhuncu, voditelji u deliriju, šareni konfeti u pripremi. Neki grizu nokte, a neki ni to. Hoće li pobijediti favoriti ili netko iz sjene? Spektakl koji se ne propušta! •Effie Croatia i MIXX (Dvorana A, petak)

•IdejaX i Young Lions (Dvorana A, subota)

Radionice za studente

Studenti, podsjetnik na radionice. •Jesi li i ti medijski (ne)pismen?

•Direct(ly) Digital - POWERED BY Direct Media

•Botovi su ovdje da ti otmu posao!

•Trick or Treat?

•Na kreativcima svijet ostaje

•Kako dobiti posao u agenciji?

•School's Out! Now What?

