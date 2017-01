Dario Šimić novi ambasador pametnog telefona Huawei Mate 9

Na opuštenom događanju održanom u Village Tavernu, popularnom zagrebačkom okupljalištu u Tkalčićevoj ulici, Huawei je u utorak predstavnicima hrvatskih medija predstavio svoj pametni telefon Mate 9. Tom prigodom, predstavljen je i novi ambasador ovog prestižnog uređaja za Hrvatsku, proslavljeni hrvatski nogometaš i uspješan poduzetnik Dario Šimić.

Huawei Mate 9 predstavlja najnapredniji Huaweijev pametni telefon i namijenjen je najzahtjevnijim korisnicima, a snažne performanse i napredne značajke korisnicima omogućuju uistinu revolucionarno iskustvo pametnog telefona.

„Izuzetno sam počašćen što me je Huawei prepoznao kao idealnog ambasadora za Mate 9. S obzirom da su Huaweijevi globalni ambasadori vrhunski nogometaši poput Lea Messija i Roberta Lewandowskog, to doživljavam kao priznanje za svoje nogometne uspjehe. S druge strane, kako je ovaj uređaj prije svega namijenjen poslovnim korisnicima, prepoznavši me kao idealnog ambasadora, Huawei mi je odao priznanje i kao poduzetniku što je svakako snažan poticaj da nastavim dalje", izjavio je Dario Šimić nakon što je službeno predstavljen kao ambasador Huaweija Mate 9.

Huawei Mate 9 dinamični je primjer objedinjavanja najnaprednijih hardverskih dostignuća i naprednih softverskih rješenja koji zajedno pružaju najbolje korisničko iskustvo, a donosi nekoliko revolucionarnih rješenja. Kirin 960 čipset omogućuje najbolje performanse u odnosu na sve ostale višejezgrene procesore koji se koriste kod pametnih telefona, uz 15 posto manju potrošnju energije. Grafički procesor odlikuje se performansama unaprijeđenim za 180 posto te energetskom učinkovitošću poboljšanom za 40 posto u odnosu na svog prethodnika. Kirin 960 u potpunosti koristi sve prednosti najnovijeg Vulkan grafičkog standarda za Android 7.0, poboljšavajući grafičke performanse do 400 posto.

Huawei Mate 9 donosi EMUI 5.0, intuitivno korisničko sučelje uz pomoć kojeg uređaj s vremenom „uči" obrasce ponašanja korisnika te tako postaje inteligentniji i učinkovitiji, a najvažnijim aplikacijama daje prednost prilikom raspodjele resursa samog sustava. Ovo osigurava dugotrajno ugodno korištenje uređaja, a EMUI 5.0 usporava gubitak performansi tijekom vremena koji se javlja kod svih pametnih telefona. Njegova snažna baterije kapaciteta 4000 mAh s podrškom za tehnologiju SuperCharge omogućuje više od dva dana korištenja uređaja bez prestanka, što omogućuje povećanje vremena trajanja poziva za 40 posto te napunjenost baterije za cjelodnevno korištenje za svega 20 minuta.

Opremljen je drugom generacijom dvostruke Leica kamere s 12-megapikselnim RGB senzorom, 20-megapikselnim monokromatskim senzorom i Hybrid zoom-om s 2x povećanjem, a u paru s optičkom stabilizacijom slike (OIS) na dvostrukoj kameri, kao i po prvi put viđenoj tehnologiji povezivanja piksela na dvostrukoj kameri, Huawei Mate 9 pruža superiorne mogućnosti noćnog snimanja.

Cijena i dostupnost

Huawei Mate 9 u Hrvatskoj je dostupan u ponudi Tele 2 po preporučenoj cijeni od 5200 HRK