Davos: novi impuls za Europu?

Američki predsjednik Donald Trump se zalaže za "American first", a Kina baš i nije pobornik demokracije i ljudskih prava. Zato neki Europljani smatraju kako je sada vrijeme da se prihvati izazov i preuzme važnija uloga na međunarodnoj pozornici. I tako su se i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Macron u Davosu jako založili za slobodnu trgovinu, međunarodnu regulativu i univerzalne humanističke vrijednosti.

No problem je u tome da je EU preduboko podijeljena. Financijska kriza je ostavila duboke ožiljke, u mnogim zemljama je nezaposlenost velika, izbjeglička kriza je opteretila veze između država članica, nacionalizam je u porastu.

Unatoč tome, Europa ima mnogo toga za ponuditi ostatku svijeta, vjeruje Cecilia Malmstroem. Europska povjerenica za trgovinu u trenutnom nedostatku vodstva od strane SAD-a vidi šansu da EU pokaže "da možemo zaključiti dobre trgovinske ugovore, koji su održivi i koji su od koristi za obje strane". „Mi kroz to možemo propagirati europske vrijednosti i sklopiti saveze i prijateljstva sa zemljama u cijelom svijetu", rekla je Malmstroem u Davosu tijekom jednog okruglog stola na temu "A New Momentum for Europe" ("Novi impuls za Europu").

Još mnogo posla

Priključivanjem ovih elemenata bilo bi otvoreno četiri milijuna novih radnih mjesta. "Trenutno to ne činimo. Europsko jedinstveno tržište postoji samo za robu. Samo 30 posto europskog gospodarstva je dio jedinstvenog tržišta", kaže Rutte.Premijer Nizozemske se u osnovi s tim slaže. Ipak Mark Rutte smatra da je europsko jedinstveno tržište još daleko od savršenstva. "Mi bismo ovdje mogli stvoriti dodatnih 1,4 bilijuna eura - to odgovara veličini španjolskog gospodarstva - ako bismo uspostavili zajedničko tržište na digitalnom području i kod uslužnih djelatnosti, kapitala i energetike."

Europljani teško postižu suglasnost oko ovih pitanja. Portugalski ministar Antonio Costa je ipak pokušao gledati pozitivno. Od odluke o Brexitu u Velikoj Britaniji "imamo novu energiju za promjene u Europi", rekao je on. "To je paradox Brexita: preostalih 27 zemalja se trude unaprijediti Europu", kaže Costa.

Costa u tom kontekstu kao primjer spominje blisku suradnju u obrambenoj politici koju su u svojim govorima u Davosu pohvalili i Merkel i Macron.

Strahovi i podjele

Male zemlje su zabrinute zbog toga što se Njemačka i Francuska predstavljaju kao motor Europe, rekao je irski premijer Leo Varadkar. "Ne želimo vidjeti susrete u Parizu i Berlinu na koje su pozvane samo zemlje koje imaju više od 40 milijuna stanovnika, a manjim zemljama se na kraju samo priopći što je dobro za Europu", rekao je Varadkar.

Aktualna financijska kriza je iznijela na vidjelo koliko su duboke podjele u Europi. Zemlje poput Mađarske i Poljske odbijaju primiti migrante dok na obale Italije i Grčke svaki dan dolaze novi brodovi s izbjeglicama iz Afrike. "To je europski problem", rekao je grčki premijer Alexis Tsipras na jednoj drugoj diskusiji u Davosu. "Zbog toga trebamo zajedničku europsku migrantsku politiku i politiku azila", rekao je Tsipras.

"Pravila su pravila"

Umjesto toga nacionalizam je u porastu - u Mađarskoj, Poljskoj, Njemačkoj i na drugim mjestima. No u Europi „nema nacionalne države kojoj se možemo vratiti", smatra Timothy Snyder, povjesničar na Yale University. Jer u prošlosti su Europom vladali imperiji, a ne nacionalne države, kaže on. "Europljani bi trebali razumjeti da su s EU-om stvorili političku novinu, nešto potpuno novo", kaže on.Mađarska i Poljska ne bi smjele za sebe birati samo to kako mogu profitirati od EU-a, a u isto vrijeme odbijati dati svoj doprinos, dodao je Tsipras. "Mi imamo pravila. Tijekom financijske krize je gospodin Schäuble (njemački ministar financija - op. red.) rekao da su pravila - pravila. To je nešto što i moj veoma dobar prijatelj Victor Orban (mađarski predsjednik - op. red.) mora razumjeti: Pravila su pravila", rekao je Tsipras.

Kako dakle Europljani mogu igrati globalnu ulogu ako su toliko mnogo zaokupljeni svojim internim sporovima? "Zbog toga što vani ne postoji nitko drugi tko štiti univerzalne vrijednosti", odgovara Snyder, koji ima američko državljanstvo. "To je europska šansa. To je nešto što u ovom trenutku nitko drugi ne može učiniti", kaže on.