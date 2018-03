Déjà vu uopće nije misteriozan kao što smo mislili

Puno ljudi još uvijek misli (ili se nada) da déjà vu osjećaj znači predvidjeti što će se sljedeće dogoditi ili je to sjećanje na nešto što smo preživjeli u prošlom životu pa se sudbina ponavlja.

No, sudeći prema onome što kažu stručnjaci, déjà vu samo je jedan od osjećaja.

Tim psihologa sa Sveučilišta u Coloradu pokušao je prodrijeti u misterij déjà vu osjećaja - osjećaja da smo nešto što upravo doživljavamo već jednom u prošlosti doživjeli.

Kognitivna psihologinja Anne Cleary déjà vu izjednačava s fenomenom riječi koja nam je "navrh jezika", a ne možemo se je sjetiti.

Tijekom istraživnja, Clary i njezin tim koristili su različite vrste scenarija s labirintima unutar komjuterske igrice The Sims, a korištenje istih scenarija potaknulo je déjà vu osjećaj kod sudionika.

Unatoč tome što su već bili u tom labirintu, sudionici ni na koji način nisu mogli predvidjeti kako bi pronašli izlaz i neočekivano nadmudrili igricu.

Déjà vu sličan je normalnim osjećajima, kažu stručnjaci, osim što ne pobuđuje sjećanje. Taj fenomen naziva se metamemorija.

"Ne možemo se svjesno prisjetiti prošle scene, ali naš mozak prepoznaje slučajnosti. Ta informacija dolazi iz neugodnog osjećaja da smo to već preživjeli, ali ne možemo sa sigurnošću reći gdje i kada", govori Clary. "Moje mišljenje je da je déjà vu manifestacija nečega poznatog, a ona se javlja u trenicima kada ne bi trebala, zbog čega sve djeluje vrlo čudno."

U sličnoj studiji na Sveučilištu St. Andrews, tim stručnjaka pronašao je način kako da potakne déjà vu. Promatrali su moždanu aktivnost prilikom tog osjećaja kako bi saznali što se u mozgu u to vrijeme događa. U predjelu zaduženom za sjećanja pritom se nije pojavila aktivnost, što znači da déjà vu ne stvaraju lažna sjećanja. Primijećena je aktivnost u predjelu mozga zaduženom za donošenje odluka i rješavanje konfliktnih situacija, što znači da nas mozak zapravo upozorava na to da je došlo do neke vrste pogreške.