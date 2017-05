Dijeta s jajima skida kile kao od šale

Skidanje kilograma je proces koji jednostavno mora trajati određeno vrijeme, jer smo dovoljno shvatili o tijelu i zbivanjima u njemu da dobro znamo kako bilo koja vrsta brze dijete nije baš pretjerano zdrava i pametna...

No, brze dijete bile su popularne 80-ih godina, ali i danas žene često posežu za njima kada su u stisci s vremenom. Naravno, one su i dalje priličan stres za organizam i ne preporučuje se da ih često prakticirate, ali ništa se neće dogoditi (osim što ćete izgubiti kilograme) ako idućih tjedan dana budete jeli samo - jaja, i to kuhana.

To je radikalnija inačica ove dijete, no ona će biti učinkovita ako jaja jedete u obliku kojem god želite - kuhana jaja, kajganu, poširana ili na oko te ako dodate povrće i bezmasno bijelo meso. Ako vam je teško odreći se ugljikohidrata, nije problem pojesti šnitu tosta uz doručak.

Jaja nisu opasna za zdravlje jer kolesterol kojim obiluju je dobar kolesterol i ne opterećuje jetra. Nutritivno su jako bogata i po komadu sadrže oko 70 kalorija. Imaju visoki udio željeza, omega 3-masnih kiselina, folne kiseline i vitamina, među kojima prednjači vitamin D.

Na dan bi kroz tri obroka (doručak, ručak i večeru) trebalo jesti jaja uz koje možete kombinirati od povrća - luk, rajčicu i celer i od voća - citruse.

Brza dijeta dozvoljava unos crne kave, čaja i limunade, a zabranjuje unos alkohola, mlijeka, maslaca, ulja i masti (naravno ako ćete pripremati jaja na oko ili kajganu, morat ćete dodati malo ulja).

Zbog smanjenog unosa ugljikohidrata, prva dva dana dijete možete osjetiti slabost, glavobolju i jaku potrebu za slatkim, no to će proći.

Ova brza dijeta temelji se na povećanom unosu proteina i smanjenom unosu ugljikohidrata (kao i većina drugih dijeta).

Brza dijeta - primjer dnevnog menija

Doručak: 2 kuhana jaja, tost i grejp

Ručak: pileća prsa i povrće (salata ili grill)

Večera: svježi sir i mladi luk

Ako vam je teško bez međuobroka, za užinu grickajte orašaste plodove i nikako nemojte zaboraviti piti vodu.