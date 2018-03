Dimitri Vegas i Jean-Claude van Damme zajedno na setu

Dimitri Thivaios iz svjetskog elektronskog superdua Dimitri Vegas & Like Mike pridružio se glumačkoj postavi uz velikog Jean-Claude Van Dammea u novom akcijskom trileru „The Bouncer". Dva Belgijanca bliski su prijatelji još od snimanja spota za Dimitri Vegasov & Like Mikeov megahit „The Hum" gdje se Van Damme pojavljuje zajedno s Charliejem Sheenom.

Dimitri Vegas & Like Mike vs Ummet Ozcan - The Hum

Sa snimanja filma koje je krenulo prije mjesec dana Dimitri je na svojim društvenim mrežama podijelio i fotografiju s dobrim prijateljem Jeanom koji također svoj profil puni fotografijama sa seta.

Ovo je Dimitrijev drugi filmski angažman u zadnjih nekoliko mjeseci. U prosincu mu je dodijeljena uloga i u George C. Romerovom filmu „Rise Of The Living Dead", prednastavku legendarnog horor filma George A. Romera „Noć živih mrtvaca".

Filmsku karijeru okusio je i njegov brat Mike - obojicu se može pogledati u belgijskom filmu „Gangsta (Patser)" za kojeg su radili i na soundtracku. Nedavno su s njega predstavili i pjesmu „Patser Bounce" udruženi s EDM majstorom Quintinom. Prepoznatljiva po iskorištenoj temi iz kultne kompjuterske igre Tetris, pjesma je u samo mjesec dana prikupila gotov milijun pogleda. Dvojac koji se iskazuje podjednako u poljima glazbe i filma stiže napraviti najbolji party za otvaranje ljetne sezone na ovogodišnjem Sea Star Festivalu.

Dimitri Vegas & Like Mike vs Quintino - Patser Bounce

Uz vrhunska imena koja čine DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, britanski synth pop duo Hurts, njemački hitmaker Robin Schulz, francuski DJ duo Ofenbach i misteriozna DJ-ica MATTN, publika će, kao i prošle godine, imati priliku gledati najveće svjetske glazbene zvijezde u magičnoj laguni Stella Maris. Njima pridruženi Tram 11, Edo Maajka, Sajsi MC, Krešo Bengalka i Dječaci čine trenutno objavljen line up Sea Star Festivala koji se od 24. do 27. svibnja održava u Umagu. Trenutno su u ponudi festivalske ulaznice po poklon cijeni od 259 kn, što je 50% od finalnog iznosa, a prodaju se u sustavima Ticket Shop i Entrio. VIP Gold ulaznica ostaje po nepromijenjenoj cijeni od 749 kn, a Sea Star nudi i dvije vrste kampiranja, Premium i Premium Plus, obje s 4 zvjezdice po cijeni od 209, odnosno 249 kn. Exitova turistička agencija Exittrip.org nudi i pakete koji uz ulaznice, nude brojne druge opcije za smještaj i prijevoz do Umaga.