Disleksija je zapravo problem s očima?

Francuski znanstvenici misle da su pronašli potencijalni uzrok disleksije, skriven u minijaturnim receptorima u očima onih koje pogađa ovaj problem s čitanjem, pokazali su rezultati studije objavljene u srijedu.

Kod osoba koje nisu pogođene tim problemom, navedeni receptori svjetlosti nemaju istu formu u oba oka: oni su asimetrični. Kod ljudi s disleksijom ta zona je simetrična u oba oka, pokazuje studija objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B. To bi mogao biti uzrok konfuzije u mozgu jer, budući da se stvaraju obrnute slike - one kao u ogledalu - a mozak ne zna koju izabrati.

- Naša proučavanja omogućila su nam da zaključimo kako smo pronašli potencijalni uzrok disleksije - rekao je za agenciju France presse jedan od autora studije Guy Ropars sa sveučilišta u Rennesu i dodao kako je asimetrija potrebna da bi se eliminirala obrnuta slika koja sprečava normalno čitanje.

- Postojanje vremenskog odmaka između primarne slike i obrnute slike omogućilo nam je da osmislimo metodu kako bi izbrisali obrnutu sliku koja muči disleksičare, zahvaljujući korištenju jedne vrste stroboskopske LED lampe - pojasnio je Ropars.

Po njemu, neki od disleksičara nazivaju je "čarobnom lampom". Inače, disleksija pogađa oko 700 milijuna ljudi u svijetu.