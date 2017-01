Disney potvrdio teorije zavjere?

Disney je svoj primat u crtićima izgubio samo na kratko, pojavom Pixara koji je poharao svijet blockbusterima, no na kraju cijele priče preuzeo ga je Disney 2006. za nevjerojatnih 7.4 milijarde dolara i od tada ne prestaju teorije zavjere akko su zapravo svi likovi i serijali iz ove produkcijske kuće povezani.

Proteklih godina, popularizacijom kanala na YouTubeu mogli ste pronaći brojne video uratke ljubitelja tvornice Disneyja i Pixara kojima su pokušali povezati Pixarove i Disneyeve likove, ali sada je stigla potvrda od samog vrha.

Naime, na službenoj stranici Disneyjevog (najpopularnijeg) spektakla Toy Story na Facebooku objavljen je video u kojem stoji da su svi likovi iz crtanih filmova Toy Story, Finding Nemo, Finding Dory, Monsters. Inc, Cars, Inside Out, Good Dinosaur, Brave i ostalih zapravio dio istog univerzuma.

Merida the Brave se pojavljuje kao Sulley u Monsters Inc, koja je mistično povezana sa Cars, a Cars s Toy Story, pa sve do UP. No, to je samo dio u velikom lancu, koji su davno počeli prakticirati u DC Universe i Marvel Universe svjetovima superheroja.

Interesantan video od 2 minute i 40 sekundi nudi prikaz kako je Disneyev i Pixarov svijet povezan, što na neki način rješava jednu veliku misteriju koja godinama muči zaljubljenike i fanatike animiranih filmova koji nastaju u ovoj tvornici zabave.