Dnevni izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 08.01. -14.01.

PONEDJELJAK, 08. SIJEČANJ 2018.

21.00 Goli i prestrašeni (Sezona 2): Grmljavina u džungli (Epizoda 2)

(Naked And Afraid: Rumble in the Jungle)

Christina i Steve odlaze u meksičku džunglu Quintana Roo na 21 dan. Hoće li se nositi s besanim noćima punim kukaca i jedno s drugim?

UTORAK, 09. SIJEČANJ 2018.

18.00 Trgovci automobilima (Sezona 9): Cobra (Epizoda 8)

(Wheeler Dealers: Cobra)

Mike pronalazi neregistriranu Cobru sa samo 1000 prijeđenih milja, no mora proći čitav niz testova za ispušne plinove da bi bila zakonski ispravna. Može li je Edd vratiti na cestu?

SRIJEDA, 10. SIJEČANJ 2018.

23.00 Brzi i glasni: Teatar razaranja (Sezona 1): Iznad kriminalca (Epizoda 16)

(Fast N' Loud: Demolition Theatre: Above the Outlaw)

Pogledajte kako se tricikl zabija u terensko vozilo, kako snježna mećava pretvara ulicu u klizalište i kako reporter postaje glavni lik u reportaži na vijestima.

ČETVRTAK, 11. SIJEČANJ 2018.

20.00 Stvoreno uništavanjem (Sezona 2, Epizoda 1)

(Made By Destruction: Episode 1)

Vizionari recikliranja objašnjavaju kako se gotovo sve, od zastarjelih zrakoplova do praznih boca, može uništiti i ponovno sastaviti u neki drugi proizvod.

PETAK, 12. SIJEČANJ 2018.

20.00 Imanje za spašavanje (Sezona 1, Epizoda 8)

(Homestead Rescue: Trapped)

Obitelji koje se sele daleko od civilizacije moraju mnogo naučiti. U posljednjem pokušaju da spase svoja imanja, pozivaju stručnjake za preživljavanje da ih pripreme na najgore.

SUBOTA, 13. SIJEČANJ 2018.

22.00 Otkrivanje povijesti (Sezona 2): Izgubljeni hramovi džungle (Epizoda 5)

(Blowing Up History: Lost Temples Of The Jungle)

Nova tehnologija otkriva istinu koja se krije iza najvećeg hrama koji je ikada izgrađen, Angkor Wata. Stručnjaci otkrivaju kako je izgrađen i zašto je napušten.

NEDJELJA, 14. SIJEČANJ 2018.

20.00 Ed Stafford: Prepušten smrti (Sezona 1): Madagaskar: Obalni mangrovi (Epizoda 1) (Ed Stafford: Left for Dead: Madagascar: The Coastal Mangroves)

Ed svoje putovanje počinje u plimnom sustavu mangrova na Madagaskaru. Voda nadire, a on u deset dana mora doći do ribarskog sela.