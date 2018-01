Dnevni izbor iz programa TLC-a za tjedan 08.01. – 14.01.

PONEDJELJAK, 08. SIJEČANJ 2018.

21.00 Mali ljudi, veliki svijet: Nesreća nikad ne dolazi sama

(Little People, Big World: When It Rains It Pours)

Zach i Tori zakazali su carski rez, no beba može stići svakog trenutka! Zachovi nedavni znanstveni problemi zadaju dodatne brige budućim roditeljima.

UTORAK, 09. SIJEČANJ 2018.

22.00 Moj divovski život: Prave dvometrašice

(My Giant Life: Legit 7 Footer)

Krista je zabrinuta zbog toga što Lindsay previše pije, pa u pomoć poziva njezinu majku. Haleigh tjeraju da se vrati kući.

SRIJEDA, 10. SIJEČANJ 2018.

20.00 Moj prvi dom: Svađe

(My First Home: Couple's Clash)

Jimmy, Orchid i njihova beba predugo su se stiskali u jednosobnom stanu. No neprekidne svađe mladog para mogle bi brzo zaustaviti potragu.

ČETVRTAK, 11. SIJEČANJ 2018.

20.00 Dvoje na milijun: Čelični dječaci

(Two in a Million: Boys of Steel)

Giovanni i Owen imaju istu bolest: Schwartz-Jampel sindrom. Dječaci se upoznaju, razgovaraju o zajedničkim strahovima i započinju nevjerojatno prijateljstvo.

PETAK, 12. SIJEČANJ 2018.

20.00 Butik za mladenke s oblinama: Karen R.

(Curvy Brides Boutique: The Karen R Episode)

Karen je u užasnoj situaciji jer nije dobila vjenčanicu koju je naručila iz Australije. Mogu li Jo i Al smisliti neko rješenje samo četiri tjedna prije vjenčanja?

SUBOTA, 13. SIJEČANJ 2018.

20.00 Nate & Jeremiah priskaču u pomoć: Klasično američki

(Nate & Jeremiah By Design: Classic American)

Allan i Janelle morali su odustati od svog sna o renoviranju nakon što se Janelle iznenada razboljela. Nate i Jeremiah suočavaju se s jednim od najtežih izazova.

NEDJELJA, 14. SIJEČANJ 2018.

19.00 Dnevnik jednog organizatora vjenčanja: Epizoda 1

(Diario Di Un Wedding Planner: Episode 1)

Enzo Miccio, organizator vjenčanja bogatih i slavnih, ponovno će pomagati parovima oko svadbe o kakvoj su oduvijek sanjali.