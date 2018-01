Do kada treba trajati adolescencija? Do 24. godine, kažu...

Adolescencija je onaj dio života omeđen s jedne strane djetinjstvom, a s druge punoljetnošću, koja se do sada u pravilu uzimala kao kraj tog razdoblja... no australski znanstvenici to bi produžili čak do - 24. godine života?!

Oni svoju tvrdnju argumentiraju činjenicom da su se proteklih desetljeća pomaknule biološke i psihološke granice odrastanja te je produljivanje adolescentskog razdoblja nužno kako bi se mlada osoba formirala u zdravu zrelu osobu.

"Adolescencija je faza života između djetinjstva i zrelosti. Umnogome se taj period posljednjih desteljeća promijenio. Hajdemo umjesto razdoblja od 10. do 18. godine, adolescenciju definirati kao razdoblje od 10. do 24. godine jer bolje može obuhvatiti sve promjene koje mlada osoba prolazi, a jesu adolescentske", stoji u članku objavljenom u znanstvenom časopisu The Lancet Child & Adolescent Health.

"Današnja djeca prije ulaze u pubertet, nego što je to bio slučaj s njihovim roditeljima. Djevojčice dobivaju mjesečnicu već sa 10 gdoina, dok su njihove majke i bake prvu mjesečnicu imale sa 14. S druge strane, mozak mladih ne prestaje se razvijati do iza 20-ih, a umnjaci izbijaju oko 25. Sve to upućuje na potrebu da adolescenstko razdoblje produljimo kako bismo mlade zaštitili i pomogli im u njihovu sazrijevanju", poručuju australski psiholozi.