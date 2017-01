Dodijeljene nagrade Zgrafa 12

Međunarodni ocjenjivački sud u sastavu Rick Poynor, Radovan Jenko, Vaughan Oliver, Jianping He i Sanja Rocco odabrali su pobjednike 12. izdanja Zgrafa, pa je tako Grand Prix Zgrafa 12 pripao Nikoli Đureku & Mariji Juza za rad 'Balkan' (Hrvatska, 2012.).

Nagradu Zgraf 1 osvojio je Hamper studio (Vučić Ivana, Kaćunić J. Tomislav) s radom 'Refleksije vremena 1945 - 1955.' (Hrvatska, 2012.), dok Zgraf 2 ravnopravno osvajaju 2 projekta - Žvokelj Robert s radom 'Slovensko industrijsko oblikovanje' (serija-(a)ETA 80, (b) K67, (c) Tomos 4, (d) ESK PRO: Slovenija, 2012/2015.) i Placement (Aubert Danielle, Cavar Lana, Chandani Natasha) za publikaciju 'Thanks for the View, Mr. Mies' (SAD, Hrvatska, 2012.)

Nagradu Zgraf Welcome osvojio je Martin Peranović za rad 'MINE' (Hrvatska, 2014.), nagrada ico-D Excellence Award otišla je u ruke Ajde Schmidt za rad 'Serija bilježnica za Povše tiskaru' (Slovenija, 2015/2016.).

Dodijeljena je i nagrada Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA o kojoj je odlučio ocjenjivački sud u sastavu Sandra Križić Roban, Marko Golub i Boris Greiner, imenovan od hrvatske podružnice AICA-e. AICA žiri odlučio je nagraditi rad Rafaele Dražić 'Nova umjetnost za novo društvo: traži se vaša nazočnost / New art for new society: your presence is requested' (Hrvatska, 2015.).

Međunarodni ocjenjivački sud dodijelio je još 10 počasnih diploma autorima za radove:

Parcodiyellowstone: 'Peer2peer metodologije dizajna' (Italija, 2016.)

Drewinski Lex: 'LI(f)E' (Njemačka, Poljska, 2015.)

Studio Sonda: 'Nedjeljom zatvoreno-zbirka poezije Drage Orlića (Hrvatska, 2015.) & Piquentum Brazda (Hrvatska / Croatia, 2014)

Dražić Rafaela: 'Politika osjećaja ⁄ ekonomija ljubavi' (Hrvatska, 2014.)

Jisuke Matsuda: 'Osmisli kazališni plakat' (Japan, 2015 /2016.)

Stojanović Slavimir: 'Dijagonala' (Srbija, 2014)

Prah Nejc & Ilovar Klemen: 'Sanjam o odmoru' (Slovenija, 2016.)

Gamulin Damir: 'Minus3-kulturno sklonište u Splitu 3' (Hrvatska, 2012.)

kuna zlatica (Kunej Ana, Salopek Zlatka) 'Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život' (Hrvatska, 2012 / 2016.)

Kuzmanović Sanja: 'web arhiv Anti-muzej Vladimir Dodig Trokut' (Hrvatska, 2014-2015.)

Zgraf 12 ostaje otvoren u Laubi do 24. siječnja 2017. godine



Izložba Grand Prix 11 / Peng Peng otvara se u ponedjeljak, 16. siječnja 2017. u 19.00 sati u Galeriji ULUPUH.