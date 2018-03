Dodijeljeni Oscari, trijumf filma Oblik vode

Dodjela Oscara spada među najgledanije i najočekivanije spektakle godine, pa niti ova nije razočarala - glumice su bile u prvom planu kako na crvenom tepihu, tako i na pozornici, promicala su se ženska prava, Jimmy Kimmel je zbijao šale na račun ama baš svakoga koga se mogao sjetiti, a usput su dodijeljeni i kipići...

Gullermo del Toro najsretniji je čovjek večer jer je njegov film Oblik vode pokupio četiri Oscara, među njima i one za najbolji film i režiju.

Tri plakata izvan grada uspio je skupiti dva - Frances McDormand za glavnu žensku ulogu i Sam Rockwell za sporednu mušku, a tri ima Dunkirk, ali za tehničke stvari...

Nagrade po kategorijama:

Najbolji film: 'Oblik vode'

Glavna muška uloga: Gary Oldman ('Darkest Hour')

Sporedna muška uloga: Sam Rockwell ('Tri plakata izvan grada')

Glavna ženska uloga: Frances McDormand ('Tri plakata izvan grada)

Sporedna ženska uloga: Allison Janney ('Ja, Tonya')

Režija: Guillermo del Toro ('Oblik vode')

Originalni scenarij: 'Bježi!'

Adaptirani scenarij: 'Skrivena ljubav'

Film na stranom jeziku: 'Fantastična žena'

Fotografija: 'Blade Runner 2049'

Montaža: 'Dunkirk'

Scenografija: 'Oblik vode'

Kostimografija: 'Fantomska nit'

Šminka: 'Prijelomni čas'

Originalna pjesma: 'Remember Me'

Montaža zvuka: 'Dunkirk'

Zvuk: 'Dunkirk'

Vizualni efekti: 'Blade Runner 2049'

Animirani film: 'Coco i velika tajna'

Dokumentarni film: 'Icarus'

Kratkometražni dokumentarni film: 'Heaven Is a Traffic Jam on the 405'

Kratkometražni animirani film: 'Dear Basketball'

Kratkometražni igrani film: 'Silent Child'