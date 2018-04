Dogodilo se na današnji dan - 1. travnja

U Chicagu je 1891. godine osnovana kompanija Wrigley. Na početku rada kompanija je proizvodila i prodavala proizvode poput sapuna i praška za pecivo, a 1892. William Wrigley, vlasnik kompanije, počeo je uz svako pakiranje praška za pecivo kupcima poklanjati po jednu žvakaču gumu. Tijekom vremena 'žvaka' je postala popularnija od proizvodaa uz koji je dolazila što je Wrigleya navelo da se u potpunosti okrene tom proizvodu. Danas Wrigley proizvodi toliku lepezu 'žvakalica' da vjerojatno nema osobe na svijetu koja neku od njih nije 'provukla' kroz usta, a godišnja zarada, koja je 2007. iznosila gotovo 5,5 milijardi dolara, mogla bi s dolaskom krize i perioda 'griženja noktiju' postati još i veća.

Adolf Hitler 1924. godine osuđen je na pet godina zatvora zbog pokušaja državnog udara. Popularno zvan Pivnički puč odvio se između 8. i 9. studenog 1923., a cilj tog prvog okupljanja Hitlerovih oligarha bio je srušiti pokrajinsku bavarsku vladu, stvoriti svoju i zavladati Njemačkom. Loš pokušaj 'revolucije' završio je sukobom pred ministarstvom obrane gdje je vojska razbila marš pučista, Göring i Hitler su ranjeni nakon čega je Hitler uhićen. Tijekom boravka u zatvoru Hitler je napisao Mein Kampf čiju zamisao je ubrzo nakon izlaska iz zatočeništva počeo provoditi.

Generalísimo Francisco Franco 1939. godine je, nakon predaje Madrida, a dan kasnije i posljednjeg republikanskog garnizona na španjolskom tlu, proglasio pobjedu čime je završen Španjolski građanski rat. Opustošena zemlja je nakon tri godine rata pala u ruke nacionalističke vlasti u kojoj je ostala sve do Francove smrti 1975. godine.

U splitu je 1946. godine odigran prvi 'vječni derbi'. Od tog sudbonosnog susreta u sklopu jugoslavenske lige, između Hajduka i Dinama odigrane su 174 utakmice u kojima je Dinamo odnio 71, a Hajduk 61 pobjedu dok su 42 susreta završila neodlučeno. Dinamo je u te 63 godine postigao 238, a Hajduk 216 pogodaka dok su sreća i tuga igrača, a pogotovo navijača, nemjerljivi.

Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne 1976. godine u Cupertinou u Kaliforniji osnovali su Apple Computer Inc. Jedna od tvrtki koja je pokrela revoluciju u osobnim računalima tijekom kasnih '70-ih, najprije računalima Apple I i Apple II, te kasnijim razvojem Macintosh-a, danas je uz inovacije na polju softvera i hardvera, iPod-ovima i iTunes Music Storeu, jedna od najuspješnijih svjetskih tvrtki koju potrošači iznimno cijene zbog kvalitete i pouzdanosti proizvoda.

Komet Hale-Bopp, označen kao C/1995 O1, 1997. godine prošao je kroz perihel i zbog svog sjaja, koji je i nadmašio očekivanja znanstvenika i promatrača, ostao zapamćen kao 'veliki komet '97.' Taj temeljito promatran komet, koji Sunčev sustav posjećuje svakih 2.533 godine, otkriven je u srpnju 1995. a tijekom svog prolaska kraj Sunca golim okom je bio vidljiv rekordnih 18 mjeseci.

Slobodan Milošević, bivši predsjednik SR Jugoslavije, 2001. godine se predao snagama specijalne policije, kako bi mu se sudilo za ratne zločine na prostorima bivše Jugoslavije. U lipnju 2001. predan je Međunarodnom sudu u Haagu za zločine u bivšoj Jugoslaviji. Optužnica ga je teretila za zločine na Kosovu, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u zatvoru je ostao do svoje smrti 2006.

Nizozemska je 2002. godina legalizirala eutanaziju. Najliberalnija država svijeta time je postala prva koja je zakonski regulirala 'dobrovoljno samoubojstvo' tj. 'samoubojstvo uz pomoć liječnika' koje je, u takvim i sličnim pravnim oblicima, dozvoljena u Belgiji, Luksemburgu, Švicarskoj, Autonomnoj oblasti Andaluziji (Španjolska), Oregonu i Washingtonu (SAD) i Tajlandu.

Njemački državnik i političar Otto von Bismarck, jedan od najvažnijih vođa u 19. stoljeću koji je kao premijer pruskog kraljevstva ujedinio Njemačku serijom pobjedonosnih ratova poslije kojih je postao prvi kancelar (1871. - 1890.) njemačkog carstva, rođen je u Schönhausenu 1815. godine. Ruski pijanist, dirigent i skladatelj Sergej Rahmanjinov, jedan od najvećih pijanističkih virtuoza svojega doba, autor Rapsodije na Paganinijevu temu, Elegičkog tria i Otoka mrtvih, rođen je 1873. godine u Semjonovu. Engleski pisac, novinar i scenarist Edgar Wallace, prema čijim brojnim romanima je snimljeno više od 160 filmova, što je najviše prilagodbi prema djelima jednog autora u povijesti, zapamće i kao suautor scenarija za film King Kong, rođen je u Londonu 1875. godine. Američki glumac Lon Chaney (stariji), poznat kao 'čovjek s tisuću lica', jedan od najpoznatijih glumaca iz perioda nijemog filma posebno upamćen po karakterizacijama izmučenih, grotesknih likova, ali i revolucionarnom uporabom filmske šminke, rođen je 1883. godine u Colorado Springsu. Češko-francuski književnik Milan Kundera, sudionik Praškog proljeća i autor djela Šala, Život je drugdje, Oproštajni valcer, Nepodnošljiva lakoća postojanja i drugih, rođen je u Brnu 1929. godine. Američka glumica Grace Lee Whitney, najpoznatija po ulozi Janice Rand u seriji i filmovima Star Trek, te po pojavljivanjima u House of Wax, Some Like It Hot i A Public Affair, rođena je 1930. godine u Ann Arboru u Michiganu. Američki filmski producent, redatelj i snimatelj Barry Sonnenfeld, redatelj filmova poput The Addams Family, Men in Black I i II, Wild Wild West te Big Trouble i drugih, rođen je u New Yorku 1953. godine. Hrvatski rukometaš Ivano Balić, olimpijski i svjetski prvak, jedan od najboljih rukometaša svih vremena rođen je 1979. godine u Splitu.

P.S. Ne zaboravite na šale, spačke, zbrčke, viceve i sve ostalo vezano uz 1. april. Običaj aprililija, dana budala itd., nepoznatog je podrijetla. Neki smatraju da korijene vuče iz rimskih vremena i nekih od bakanalija, drugi da se pojavio u 16. stoljeću u Francuskoj, a treći da se proširio s istoka, ali nitko ne zna ni kako, ni kada ni zašto. No, to na kraju krajeva nije niti bitno, dok šale pršte bit će sve u redu, stoga uživajte ;)

