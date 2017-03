Dogodilo se na današnji dan - 2. ožujka

U Engleskoj je 1717. godine izveden prvi balet, The Loves of Mars and Venus.

1791. godine u Parizu je predstavljen komunikacijski sustav nazvan semafor. Radilo se o svojevrsnom 'optičkom telegrafu' velikih proporcija koji je bio montiran na krovove ili visoka postolja, kako bi ga se vidjelo iz velikih udaljenosti, a sustav je bio popularan krajem 18. i početkom 19. stoljeća.

Potpisivanjem Istanbulske konvencije 1888. godine Sueski kanal postao je prohodan svim plovilima tijekom mirnih i ratnih perioda.

U New Yorku se 1903. godine otvorio Martha Washington Hotel, prvi hotel namijenjen isključivo ženama.

Treća komunistička internacionala, poznata kao Kominterna, osnovana je 1919. godine u Moskvi s ciljem "borbe protiv međunarodne buržujske klase svim sredstvima, pa i oružjem, te stvaranje Sovjetskih republika kao oblik tranzicijske vlasti prije potpunog ukidanja država kao takvih."

1921. godine tijekom pobune istarskih rudara protiv talijanske fašističke politike, proglašena je slobodna Labinska republika.

Film King Kong premijerno je 1933. godine prikazan u njujorkškom Radio City Music Hallu.

Ho Chi Minh, vođa oslobodilačkog pokreta Viet Minh, 1946. godine izabran je za predsjednika Demokratske republike Vijetnam. Pod njegovim vodstvom Vijetnam se oslobodio francuske kolonijalne vlasti 1954. godine i odupirao se invaziji SAD-a sve do smrti 1969. godine.

Maroko je 1956. godine proglasio nezavisnost od Francuske.

Prvi francusko-engleski zrakoplov Concorde poletio je na pokusni let u francuskom Touluseu 1969. godine.

Dvanaest zemalja Europske Zajednice obvezalo se 1989. godine da će do kraja stoljeća u potpunosti prekinuti proizvodnju svih klorofluorokarbona, spojeva iz grupe haloalkana koji imaju izrazito negativan utjecaj na okoliš, a posebno ozonski omotač.

Znanstvenici su prema podacima koje je iz orbite Jupitera poslala sonda Galileo zaključili kako na jupiterovom mjesecu Europi ispod debele ledene kore postoje tekući oceani što ostavlja mogućnost postojanja života na tom udaljenom satelitu.

Današnji dan u svijetu se obilježava kao Dan rudara.

Jedan od najznačajnijih čeških skladatelja Bedřich Smetana, najpoznatiji kao autor simfonijske pjesme Vltava (koja je jedna od šestodjelnog ciklusa 'Moja domovina'), rođen je 1824. godine u češkom Litomyšlu. Američka glumica Jennifer Jones, zapamćena po ulogama u The Song of Bernadette, za što je dobila oskara, zatim For Whom the Bell Tolls, A Farewell to Arms, Madame Bovary, We Were Strangers te mnogim drugima, rođena je u Tulsi u Oklahomi 1919. godine. Posljednji predsjednik SSSR-a i dobitnik Nobelove nagrade za mir Mihail Sergejevič Gorbačov, rođen je 1931. godine u mjestu Privoljnoje u današnjoj Ukrajini. Američki gitarist i pjevač Lou Reed, nekadašnji vođa grupe Velvet Underground, rođen je 1942. godine u njujorkškom Brooklynu. Shoko Asahara, vođa japanskog budističkog kulta Aum Shinrikyo čiji su članovi 1995. izveli napad otrovnim plinom sarinom u tokijskoj podzemnoj željeznici prilikom čega je smrtno stradalo osam, a teško je ozlijeđeno 275 osoba, rođen je 1955. godine u japanskoj prefekturi Kumamoto. Engleski glumac Daniel Craig, poznat po ulogama u filmovima Lara Croft: Tomb Raider, Casino Royale i Quantum of Solace, rođen je u Chesteru 1968. godine. Hrvatski kazališni i filmski glumac Rene Bitorajac rođen je u Zagrebu 1972. godine. Američki glumac irskog podrijetla Robert Iler, najpoznatiji po ulozi A. J. Sopranoa u seriji The Sopranos, rođen je u New Yorku 1985. godine.