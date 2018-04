Dogodilo se na današnji dan - 3. travnja

Između Saint Josepha u Missouriju i Sacramentoa u Kaliforniji 1860. godine obavljen je prvi uspješni prijenos pošte legendarnog Pony Expressa. Prva poštanska služba koja je spajala istok i zapad američkog kontinenta služila se naravno jahačima i konjima, a vrijeme prijenosa pošte od Atlantika do Pacifika i obrnuto smanjila je na oko 10 dana.

U gradu St. Joseph u Missouriju 1882. godine ubijen je Jesse James. 'Posljednjeg odmetnika zapada' kako mu se 'tepalo' s leđa je ubio Robert Ford za nagradu od 5.000 dolara. Braća Charles i Robert Ford bili su Jessejeve osobe od povjerenja s kojima se, nakon što mu je banda desetkovana uhićenjima i stradanjima u okršijima sa zakonom, dogovorio da zbog sigurnosti žive s njim i njegovom obitelji. Netom poslije doručka, tijekom priprema za kretanje u dogovorenu pljačku Jesseja je u obiteljskoj kući s leđa u glavu upucao Robert koji je s guvernerom Missourija vodio tajne pregovore o uhićenju poznatog odmetnika. Iako je tijelo identificirano nakon smrti Zapadom su još dugo kružile glasine kako je Jesse iscenirao pogibiju kako bi se 'povukao u mirovinu', no takav rasplet nikada nije dokazan.

Josip Staljin 1922. godine naslijedio je bolesnog Vladimira Lenjina na čelu SSSR-a postavši generalni sekretar Komunističke partije. Nakon Lenjinove smrti Staljin je sa privremenim saveznicima Zinovjevim i Kamenevim vodio zemlju, te napao Trockog, kandidata s najviše šansi da naslijedi Lenjina, a nakon toga je promijenio smjer udružujući se s Nikolajem Buharinom i Aleksejem Rikovim protiv Zinovjeva i Kameneva te je učvrstio svoj položaj na mjestu Lenjinova nasljednika.

Marshallov plan, službenog imena European Recovery Program (ERP), koji je za cilj imao financijski potaknuti obnovu Europe nakon II svjetskog rata počeo se provoditi 1948. godine. Tijekom četverogodišnje provedbe SAD je europskim državama koje su pristupile Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) ustupio oko 13 milijardi dolara ekonomske i tehničke pomoći. Marshallov plan dugo se smatrao jednim od prvih procesa Europske integracije, a njegova najizraženija posljedica je znatna amerikanizacija europske ekonomije i tehnike te načina upravljanja njima.

Motorolin istraživač Martin Cooper u New Yorku je 1973. godine uspostavio prvi poziv s funkcionalnog mobilnog telefona koji nije bio vezan za automobil. Svoj izum Cooper je patentnom uredu prijavio kao "Radio telephone system", a prvi poziv s prilično teškog i nezgrapnog uređaja uputio je svom konkurentu dr. Joelu S. Engelu, zaposleniku Bell Labsa.

IBM je 1986. godine predstavio PC Convertible, prvo prijenosno računalo u svijetu. Kao i moderan laptop Convertible, koji je naslijedio IBM Portable, je imao strujno i baterijsko napajanje, pogonio ga je procesor Intel 80c88 CPU (CMOS verzija procesora Intel 8088), imao je 256 kB RAM-a (proširivih do 512), dual 720 kB 3.5" floppy drive i monokromatski CGA-compatible LCD ekran. Težio je 5,8 kilograma, a prodavao se po 2.000 dolara.

Francuski TGV vlak postavio je 2007. godine na liniji EGV East high speed novi svjetski brzinski rekord. Maksimalna brzina od 574,8 km/h postignuta je na 191. kilometru pruge pokraj sela Le Chemin u sklopu testiranja koja su trajala tri mjeseca, a tijekom kojih je nekoliko puta srušen prijašnji rekord od 515,3 km/h postavljen 1990.

Hrvatski slikar i grafičar Menci Klement Crnčić, začetnik moderne hrvatske grafike, prvi koji je u hrvatskoj umjetnosti slikao marine, rođen je u austrijskom Bruck an Muru 1865. godine. Američka glumica, plesačica, pjevačica i aktivistica za prava životinja Doris Day, pravog imena Doris Mary Anne von Kappelhoff, uz Shirly Temple jedina žena na listi od deset 'All-Time Number One Starsa', rođena je 1922. godine u Cincinnatiju u Ohiou.

Jedan od najutjecajnijih glumaca 20. stoljeća, aktivist za građanska prava i član Indijanskog pokreta Marlon Brando, četvrta najveća muška filmska zvijezda svih vremena i dobitnih brojnih nagrada među čijim ulogama valja izdvojiti one u filmovima A Streetcar Named Desire, Viva Zapata!, On the Waterfront, Last Tango in Paris, The Wild One, The Godfather i Apocalypse Now, rođen je u Omahi u Nebraski 1924. godine.

Američki pjevač Wayne Newton, poznat i kao Mr. Las Vegas, nadimak koji je dobio održavši u 'gradu kocke' s kojim je postao nerazdvojiv više od 30.000 koncerata tijekom 40 godina, rođen je u 1942. godine u Newarku u Ohiou.

Američki glumac Alec Baldwin, pravog imena Alexander Rae Baldwin III., bivši suprug glumice Kim Basinger poznat po ulogama u filmovima Beetlejuice, The Hunt for Red October, Pearl Harbor, The Cooler, The Aviator te mnogim drugima, rođen je u Massapequai u državi New York 1958. godine.

Američki glumac David Hyde Pierce, najpoznatiji kao Dr. Niles Crane u sitcomu Frasier, ulozi koja mu je donijela rekordnih 11 uzastopnih nominacija za Emmy, rođen je u Saratoga Springsu u New Yorku 1959. godine.

Američki filmski glumac, režiser, producent, ali prije svega komičar Eddie Murphy, s bruto prihodima od 3.46 milijardi dolara za 34 filma treći po redu najplaćeniji glumac na svijetu, uz nezaobilazni 'How you doin'?' i simpatičan blesav smijeh zapamćen po ulogama u filmskom serijalu Beverly Hills Cop i The Nutty Professor, rođen je 1961. godine u New Yorku.

Američka glumica Jennifer Eve Garth, najpoznatija po ulozi Kelly Taylor u seriji Beverly Hills, 90210, rođena je u Urbani u Illinoisu 1972. godine.

