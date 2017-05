Dogodilo se na današnji dan - 11. svibnja

Novi glavni grad Rimskog carstva Konstantinopol, posvećen je 330. godine. Najstarije ime za ovaj grad, ono koje su mu dodijelili grčki kolonisti iz Megare jest Bizantion. Jedno kratko vrijeme u 3. stoljeću, grad je nosio ime Augusta Antonina koje mu je dao car Septimije Sever u čast svoga sina. Kad je Konstantin Veliki grad učinio istočnom prijestolnicom Carstva, grad se nazivao Drugi Rim, a od 5. stoljeća koristio se i naziv Novi Rim. Uskoro se počeo koristiti naziv Konstantinopol ili Konstantinopolis što znači Konstantinov grad. Osim ovog naziva, u Bizantu se često grad oslovljavao kao 'Kraljica gradova', a u kolokvijalnom govoru obično se koristio samo naziv 'Grad'.

Gottlieb Daimler i Carl Benz 1924. godine osnovali su tvrtku Mercedes-Benz. Počeci tvrtke sežu u osamdesete godine 19. stoljeća, kada su dvojica poduzetnih izumitelja neovisno izumili automobile pokretane motorima s unutarnjim izgaranjem. Daimler je radio s Wilhelmom Maybachom, s kojim je izumio i četverotaktni motor, u Cannstattu pokraj Stuttgarta, dok je Benz svoju radionicu imao u Mannheimu, a ne postoji zapis da su se oba izumitelja ikad upoznala. Naziv Mercedes potječe iz 1900. kada je austrijsko-mađarski diplomat i trgovac automobilima Emil Jellinek od Daimlerove tvrtke naručio 36 automobila, te zatražio da se ih nazove po njegovoj kćeri Mercedes Jellinek. 1902. ime Mercedes je zaštićeno kao naziv marke dok je trokraka zvijezda, koja simbolizira Daimlerovu ideju o proizvodnji prometala za promet zemljom, zrakom i vodom, kao zaštitni znak uvedena 1909., te se od 1910. njome označuju svi proizvodi tvrtke. 1926. Daimlerova i Benzova tvrtka se ujedinjuju u tvrtku nazvanu Daimler-Benz AG iz čega je kasnije nastao današnji naziv Mercedes-Benz.

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti (AMPAS), organizacija posvećena proučavanju i promociji filmskih umjetnosti i znanosti, osnovana je 1927. Začetnik ideje o akademiji bio je Louis B. Mayer, vlasnik i direktor Metro-Goldwyn-Mayera (MGM). Svoju ideju o organizaciji on je podijelio sa suradnicima, glumcem Conradom Nagelom, redateljem Fredom Niblom i direktorom Udruge filmskih producenata Fredom Beetsonom, kojima se prijedlog svidio te je za 11. siječnja 1927. sazvan sastanak ljudi iz 'branše'. Na svečanom sastanku u hotelu Ambassador u Los Angelesu 36 sudionika složilo se s Mayerovim prijedlozima te se taj večernji banket smatra osnivačkom skupštinom AMPAS-a na kojoj je izabran i prvi predsjednik, Douglas Fairbanks, Sr. Određeno je kako članovi akademije mogu biti jedino glumci, redatelji, scenaristi, filmski tehničari i producenti. Među prvim stvarima koje je predsjednik predložio bilo je pokretanje godišnje dodjele nagrada za istaknuta postignuća u filmskoj industriji. Nakon jedne godine utvrđen je sustav glasovanja i izbora dobitnika nagrada akademije koje danas poznajemo pod nazivom Oscar.

IBM-ovo super računalo Deep Blue 1997. godine pobijedilo je Garryja Kasparova u uzvratnoj partiji šaha postavši tako prvo računalo na svijetu koje je pobijedilo nekog šahovskog prvaka u klasičnom meču. Kasparov je u veljači 1996. igrao meč u šest partija protiv prve verzije Deep Bluea. Izgubio je prvu, ali je zatim dobio tri partije uz dva remija. No u uzvratu koji je 1997. igrao protiv poboljšane verzije računala, pri rezultatu 1:1 uz tri remija, izgubio je posljednju partiju nakon grube greške u otvaranju. Dugo vremena nakon tog meča Kasparov i drugi velemajstori izražavali su sumnju da je IBM varao i to tako što je neki velemajstor u tajnosti provjeravao poteze koje je računalo izabralo. Programi naime računaju varijante stotinu milijuna puta brže od čovjeka, ali ponekad se izgube u pozicijama gdje je potrebna dalekosežna strategija pa ljudska intuicija nadvladava. Deep Blue je bio posebno računalo sastavljeno do 50 prosječnih osobnih računala spojenih u cjelinu samo za ovu namjenu. Nakon toga takva egzibicijska računala više se ne pojavljuju, ali današnja prosječna osobna računala više su nego sposobna pobijediti bilo kojeg velemajstora jer računaju stotinu milijuna poteza u sekundi, dok čak i svjetski prvak ne može računati više od dva poteza u sekundi. Nakon što su programeri unaprijedili igru šahovskih programa puno više nego što je ranije izgledalo moguće, možemo reći i da je Kasparov demonstrirao zadivljujuću moć ljudske intuicije, no mečeve nakon njegovih zadnjih pobjeda ljudi uvjerljivo gube.

Njemački avanturist, barun Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen, koji je kao mladić završio u službi ruske vojske s kojom je sudjelovao u dvije kampanje protiv Turaka nakon kojih se vratio u Njemačku i stekao popularnost nevjerojatnim pričama među kojima su najpoznatije jahanje na topovskom tanetu i put na mjesec, rođen je u Bodenwerderu kraj Hanovera 1720. godine.

Hrvatski političar Stjepan Radić, osnivač Hrvatske pučke seljačke stranke, kasnije preimenovane u Hrvatsku republikansku seljačku stranku, a onda i u Hrvatsku seljačku stranku, žestok protivnik mađarizacije i centralističko-hegemonističkog ujedinjenja južnoslavenskih zemalja, prema nekima začetnik filozofije pragmatizma u hrvatskoj politici zbog kojega je nesumnjivo bio i ostao jedna od najblistavijih ličnosti u hrvatskoj političkoj povijesti, rođen je 1871. godine u Trebarjevu Desnom kraj Siska.

Španjolski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih predstavnika slikarskog nadrealizma zapamćen po svojim snažnim i bizarnim slikama od kojih je najpoznatija Postojanost pamćenja (Mekani satovi), rođen je u Torre Galaetai 1904. godine.

Engleska glumica Frances Fisher, zapamćena po ulogama u serijama The Edge of Night i The Guiding Light, te filmovima kao što su Pink Cadilac, Striptease, Titanic, Gone in Sixty Seconds, Laws of Attraction i drugima, rođena je 1952. u gradiću Milford on Sea.

Američki glumac Christian Brando, najstariji sin legendarnog Marlona Branda, zapamćen ne toliko po manjim ulogama u filmovima The Secret Life of an American Wife i I Love You, Alice B. Toklas!, koliko zbog ubojstva momka svoje sestre zbog kojega je robijao do 1996., a kasnije i zbog obiteljskog nasilja zbog kojega je služio uvjetnu do rane smrti 2008., rođen je u Los Angelesu 1958. godine.

Američki glumac i producent Jeffrey Donovan, najpoznatiji po ulogama u filmovima Book of Shadows: Blair Witch 2, Hitch, Come Early Morning, The Glory of Living, Toys in the Attic, te po pojavljivanju u serijama Homicide: Life on the Street, The Pretender, Spin City, Witchblade, Monk, CSI: Miami i Law & Order, rođen je 1968. godine u Amesburyu u Massachusettsu.

Američki glumac Jonathan Jackson, trostruki dobitnik Emmyja, zapamćen po ulozi u seriji General Hospital, te filmovima Camp Nowhere, Trapped in a Purple Haze, The Deep End of the Ocean, Tuck Everlasting, Dirty Dancing: Havana Nights, Insomnia, i Riding the Bullet, rođen je u Orlandu na Floridi 1982. godine.