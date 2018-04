Dogodilo se na današnji dan - 14. travnja

Konfederaciji sklon glumac John Wilkes Booth, koji je ujedno bio i špijun, 1865. godine, neposredno nakon završetka Američkog građanskog rata, u kazalištu Ford izvršio je atentat na američkog predsjednika Abrahama Lincolna. Booth se tijekom predstave Our American Cousin uvukao u predsjedničku ložu i, u trenutku najglasnijeg smijeha kako bi pucanj prošao što neprimjetnije, iz neposredne blizine ustrijelio Lincolna u glavu Deringerom kalibra 0.44. Nakon toga skočio je na pozornicu, prilikom čega je slomio nogu, te uzviknuo "Sic semper tyrannis!" i pobjegao. Predsjednik Lincol je nakon devetosatne kome umro, a Bootha su nakon 12 dana bijega ubili federalni agenti u Virginiji.

Na svome prvom putovanju, britanski prekooceanski putnički brod Titanic u 23:40 sati 1912. godine udario je u ledenu santu brzinom od 22 čvora i pretrpio oštećenja koja su bila prevelika čak i za 'najsigurniji' i 'nepotopivi' brod kakvim su ga smatrali, te je potonuo u 2:40 sati ujutro odnijevši sa sobom 1.517 života. U nastojanju da osvoji Plavu vrpcu Atlantika na svom prvom putovanju u New York iskusni kapetan Edward J. Smith namjerno je krenuo kraćim kursom, sjevernijim od propisanog i time zanemario opasnost od sudara s ledenim santama na koje je bio i upozoren od brodova koji su prolazili istim kursom. Dramu koja se odvijala nakon sudara dodatno je pogoršala činjenica da čamaca za spašavanje nije bilo dovoljno za sve putnike, kao i to da je uslijed kaosa i panike velika većina njih s broda spuštena poluprazna. 706 preživjelih putnika, većinom žena i djece, spasio je i u New York prevezao brod Carpathia koji je zaprimio poziv u pomoć i jedini stigao na mjesto nesreće.

U Splitu je 1945. godine formirana prva Narodna Vlada Hrvatske. U njoj je bilo građanskih političara, ali glavnu ulogu su imali komunisti na čelu s Vladimirom Bakarićem. Premda se proglasila prvom 'narodnom' vladom njezin je legitimet bio utemeljen na oružanoj borbi, a ne demokratskim izborima.

Okrug Gopalganj u Bangladešu 1986. godine pogodilo je snažno nevrijeme s tučom prilikom čega je poginulo 92 ljudi. Na terenu su nakon oluje pronađena 'zrna' tuče koja su težila punih 1 kilogram što je najveće zabilježeno zrno tuče na svijetu. Planinska područja sjeverne Indije i Bangladeša jedna od tučom najčešće pogođenih regija svijeta, a imaju i najveći broj smrtno stradalih osoba u olujama s tučom u svijetu.

Lars Ulrich, bubnjar grupe Metallica 2000. godine pokrenuo je sudski postupak protiv P2P (peer to peer) programskog fenomena Napstera čiji je koncept dijeljenja datoteka između većeg broja računala predstavljao 'trn u oku' ponajviše glazbenicima koji su zbog besplatnog dijeljenja Mp3 i drugih datoteka gubili velike količine novca od prodaje ploča. Tužba protiv Napstera pokrenula je lavinu drugih iz koje je kasnije nastao 'pokret' protiv softvera za dijeljenje podataka putem interneta. Napster je 2002. bankrotirao, a 2008. kupio ga je Best Buy za 121 milijun dolara.

Projekt Ljudski genom 2003. godine završio je sa sekvenciranjem 99% ljudskog genoma do preciznosti od 99.99%. Veliki projekt mapiranja između 20.000 i 25.000 ljudskih gena započeo je 1990. u SAD-u. Spoznaje i rezultati istraživanja kojime nije obuhvaćena cjelokupna ljudska DNK, od neprocjenjive su vrijednosti za medicinu i brojne druge znanstvene grane te su uz pomoć podataka iz tog projekta napisane, a i dalje se pišu, brojne znanstvene publikacije.

Nizozemski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christiaan Huygens, koji je pronašao zakone sudara tijela, postavio zakon centrifugalne sile i prvi otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena, rođen je u Haagu 1629. godine.

Britanska glumica Julie Christie, dobitnica Oscara, Zlatnog Globusa i BAFTA-e, zapamćena po ulogama u filmovima Doctor Zhivago, Fahrenheit 451, Shampoo, Heaven Can Wait, Hamlet, Dragonheart i mnogim drugima, rođena je 1941. godine u Chabuau u indijskoj državi Assam.

Engleski gitarist i skladatelj Ritchie Blackmore, jedan od glavnih osnivača legendarnih hard rock sastava Deep Purple i Rainbow, prema časopisu Rolling Stone 55. od 100 najboljih gitarista svih vremena, rođen je u Weston-super-Mareu 1945. godine.

Američki glumac i komičar Brad Garrett, najpoznatiji po ulogama u humorističnim serijama Everybody Loves Raymond i 'Til Death, te mnogim filmovima i serijama u kojiam je glumio ili posuđivao glas animiranim likovima, rođen je 1960. godine u Woodland Hillsu u Kaliforniji.

Američki glumac Adrien Brody, najmlađi dobitnik Oscara za najboljeg glavnog glumca kojega je osvojio za nastup u filmu The Pianist Romana Polanskog, a zapamćen i po ulogama u filmovima Restaurant, Summer of Sam, The Thin Red Line i The Jacket, rođen je u New Yorku 1973. godine.

Američka glumica Sarah Michelle Gellar, najpoznatija po ulozi Buffy Summers u TV seriji Buffy the Vampire Slayer za koju je nagrađena brojnim nagradama, te po nastupima u filmovima The Grudge, I Know What You Did Last Summer i Scream 2, rođena je 1977. godine u New Yorku.

