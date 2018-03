Dogodilo se na današnji dan - 17. ožujka

Biskup Patrik, koji je kao mladić otet iz rodnog Walesa i kao rob doveden u Irsku gdje se nakon bijega vratio i proširio kršćanstvo, prema legendi je umro na današnji dan 461. godine. Dan svetog Patrika, irskog nacionalnog sveca, službeno se slavi od 1753. godine, a pravilo je imati na sebi nešto zeleno, jer vas u suprotnom svi smiju uštipnuti. Dan je, naravno, obilježen ispijanjem pozamašnih količina piva, po mogućnosti crnog.

Britanski biznismen i izumitelj Stephen Perry Bobstein 1845. godine u Australiji je patentirao gumicu za stezanje. Praktična stvarčica koja je od tada u stalnoj uporabi u cijelom svijetu i danas se u većini slučajeva izrađuje od prirodne gume koja ima puno bolja elastična svojstva od sintetičke gume.

Prva skupina Židova iz lvivskog geta u Ukrajini prevezena je 1942. godine u logor Belzec u istočnoj Poljskoj gdje su smaknuti u plinskim komorama što je označilo početak tzv. Einsatz Reinhard (Operacije Reinhard), masovne egzekucije Židova u nacističkim logorima smrti.

Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Francuska i Velika Britanija potpisale su 1948. godine Briselski sporazum kojim su se zapadne zemlje odlučile suprotstaviti hladnoratovskom širenju komunizma. Ugovor je uz društvene i kulturne stavke imao i obrambenu te se smatra pretečom NATO saveza.

14. Dalaj lama je nakon kineskog gušenja tibetanskog ustanka 1959. godine izbjegao u Indiju.

Američka istraživačka podmornica tipa Alvin pronašla je 1966. godine američku hidrogensku bombu snage 1.45 megatona koja je nakon zrakoplovne nesreće potonula kraj Palomaresa u Španjolskoj. Bomba je s dubine od 910 metara izvučena 7. travnja iste godine.

Argentinska nogometna zvijezda Diego Armando Maradona 1991. godine uhićen je zbog posjedovanja kokaina. Kako je već prije iste godine na redovitoj doping kontroli bio pozitivan na konzumaciju kokaina sudska presuda je glasila - kontroliran medicinski tretman.

Američki predsjednik G.W.Bush poslao je 2003. godine ultimatum Saddamu Husseinu u kojem od njega zatražio da napusti zemlju u roku od 48 sati ili se suoči s napadom.

Na Kosovu su 2004. godine nakon nerazjašnjenog ubojstva albanskog dječaka eskalirali međuetnički sukobi tijekom kojih je poginulo 22, a ranjeno više od 200 osoba, te je uništeno 35 srpskih pravoslavnih crkava i dvije džamije.

Njemački inženjer i izumitelj Gottlieb Daimler, ključna ličnost u proizvodnji plinskog motora te izumu i proizvodnji automobila, rođen je u Schorndorfu 1834. godine. Američki filmski skladatelj i aranžer Alfred Newman, dobitnik brojnih nagrada za najbolju filmsku glazbu, rođen je 1900. godine u New Havenu u Connecticutu. Američki jazz pijanist i pjevač Nat King Cole, pravog imena Nathaniel Adams Coles, jedna od najvažnijih osoba američke glazbene scene, rođen je u Montgomeryju u Alabami 1919. godine. Britanski znanstvenik David Beaumont Peakall koji je otkrio štetan utjecaj pesticida DDT-a i pridonio zabrani njegove uporabe, rođen je 1931. godine u Surreyu u Engleskoj. Američki glumac Patrick Duffy, najpoznatiji po ulozi Bobbyja Ewinga u seriji Dallas, te nastupima u Charlie's Angels, Step by Step i drugima, rođen je u Townsendu u Montani 1949. godine. Američki glumac Kurt Russell zapamćen po ulogama u komedijama i akcijskim filmovima poput Big Trouble in Little China, Silkwood, Stargate, Backdraft, Tombstone, Vanilla Sky i Grindhouse, rođen je 1951. godine u Springfieldu u Massachusettsu. Američki glumac Gary Alan Sinise, detektiv Mac Taylor u seriji CSI: NY koji je glumio i u filmovima Forrest Gump, Apollo 13, Reindeer Games, Snake Eyes, Ransom, The Green Mile i drugima, rođen je u Blue Islandu u Illinoisu 1955. godine. Američki glazbenik William Patrick Corgan, gitarist i pjevač benda Smashing Pumpkins za kojega vrijedi izjava kako je "od svih zvijezda alternativne scene jedna od rijetkih tradicionalnih rock zvijezda, sa svim plusevima i minusima koje to donosi", rođen je 1967. godine u Elk Grove Villageu u Illinoisu.

