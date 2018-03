Dogodilo se na današnji dan - 18. ožujka

Francuska se vojska 1871. godine u Parizu pobunila protiv svojih generala Lecomtea i Thomasa, strijeljala ih i pridružila se pariškoj Nacionalnoj gardi i pobunjenim građanima što je bio neslužbeni početak Pariške komune, prvog svjetskog ostvarenja socijalističkog uređenja koja je sčužbeno proglašena 28. ožujka.

Španjolski profesionalni nogometni klub Valencia (Valencia Club de Fútbol) osnovan je 1919. godine, točnije osnovao ga je Octavio Augusto Milego, prvi predsjednik kluba, a tu čast je dobio bacanjem novčića.

Mahatma Gandhi je 1922. godine u Indiji zbog građanskog neposluha osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu koja je nakon dvije godine prekinuta zbog zdravstvenih razloga.

Španjolske republikanske snage 1937. godine pobijedile su fašističku talijansko-španjolsku vojsku u bitci kod Guadalajare što je bila zadnja velika pobjeda republikanaca u španjolskom građanskom ratu.

Adolf Hitler i Benito Mussolini susreli su se 1940. godine u Brenneru, alpskom prolazu između Austrije i Italije te su se složili formirati gospodarski, politički i vojni savez protiv Velike Britanije i Francuske, poznat i kao Čelični savez.

U prvom većem diplomatskom incidentu uzrokovanom razilaženjem na liniji Tito - Staljin, sovjetski diplomati su 1948. godine napustili Jugoslaviju.

Francuski predsjednik Charles de Gaulle 1962. godine, nakon dugačkih pregovora i velikog javnog pritiska, potpisao je Evijanski sporazum kojim je Alžircima dozvoljeno samoopredjeljenje, te je okončan alžirski rat za nezavisnost koji je trajao od 1954. godine, a u kojem je, prema alžirskim podacima, na obje strane stradalo oko 2 milijuna ljudi.

Sovjetski kozmonaut Aleksej Leonov 1965. godine izašao je u Zemljinoj orbiti iz letjelice Voskhod 2 te time postao prvi čovjek koji je 'hodao u svemiru'. Šetnja je trajala 12 minuta.

Većina zemalja OPEC-a koje su sudjelovale u stvaranju prve naftne krize, ukinulo je 1974. godine petomjesečni naftni embargo SAD-u, Europi i Japanu. Alžir, Irak, Katar, Kuvajt, Libija, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati smanjenjem proizvodnje nafte promišljeno su vršili politički pritiska na zemalje-uvoznice nafte zbog njihovih stavova prema Yom Kippurskom ratu.

Iz bostonskog muzeja Isabella Stewart Gardner 1990. godine ukradeno je 13 slika ukupno vrijednih oko 500 milijuna dolara što je do danas najveća krađa umjetnina u svijetu. Nalaznicima ukradenih djela ili osobama koje su voljne ponuditi informacije koje bi dovele do njihovog povratka vlasnicima još uvijek čeka nagrada od 5 milijuna dolara.

Ruski skladatelj i dirigent Nikolaj Andrejevič Rimski-Korsakov, autor opera Majska noć, Carska nevjesta, Španjolski capriccio, te simfonijskih suita Šeherezada i Bumbarov let, rođen je 1844. godine u Tihvinu. Britanski političar, premijer, a prvenstveno zagovarač britanskog imperijalizma 19. stoljeća, rođen je pored Birminghama 1869. godine. Francuski filmski režiser i scenarist René Clément, dobitnik brojnih međunarodnih filmskih nagrada, autor filmova kao što su Paris la nuit, Forbidden Games i Rider on the Rain, rođen je 1913. godine u Bordeauxu. Američki pisac, pjesnik i kritičar John Updike, autor brojnih djela od kojih valja spomenuti In the Beauty of the Lilies, Brazil te ekranizirani roman The Witches of Eastwick, rođen je u Readingu u Pennsylvaniji 1932. godine. Hrvatski glumac Damir Šaban, najpoznatiji po ulozi Mazala u kultnoj TV seriji Smogovci, rođen je 1958. godine u Zagrebu. Francuski filmski redatelj, scenarist i producent Luc Besson, autor Velikog plavetnila, Nikite, Léona, Petog elementa, Arthura u zemlji Minimoya i drugih, rođen je 1959. godine u Parizu. Američka pjevačica i glumica Dana Elaine Owens, poznatija po umjetničkom imenu Queen Latifah, dobitnica Zlatnog globusa, Grammyja i Emmyja, rođena je u Newarku 1970. godine. Američka glumica Danneel Harris, zapamćena po ulozi Rachel Gatine u seriji One Tree Hill, rođena je 1979. godine u Los Angelesu.

