Dogodilo se na današnji dan - 19. veljače

1600. godine zabilježena je najjača erupcija na južnoameričkom kontinentu kada je eksplodirao peruanski stratovulkan Huaynaputina.

Engleska i Nizozemska potpisale su 1674. godine westminsterski mirovni sporazum koji je okončao treći anglo-nizozemski rat. Dio nizozemske odštete bilo je i prepuštanje Engleskoj provincije New Amsterdam koja od tada nosi ime New York.

Tijekom vladavine Aleksandra II. u Rusiji je 1861. godine ukinuto kmetstvo.

Thomas Alva Edison je 1878. godine patentirao fonograf, poznatiji pod nazivom gramofon, koji je reproducirao zvukove s ploča sve do 1980-ih.

Napadom francuskih i britanskih pomorskih snaga na Dardanele 1915. godine započela je Galipoljska bitka, jedna od najkrvavijih bitaka I. svjetskog rata. Bombardiranje turskih položaja s mora bila je uvertira u gotovo godinu dana dugu kopnenu bitku kojom se pokušalo iz rata izbaciti Osmansko carstvo i otvoriti opskrbni put prema Rusiji. Saveznicima, koji su napravili niz loših strateških poteza, s turske je strane odolijevao Kemal Atatürk, kasniji utemeljitelj turske države.

Savezna država Georgia 1953. godine postala je prva država u SAD-u koja je uvela odbor za cenzuru literarnih djela.

Velika Britanija je 1959. godine odobrila nezavisnost Cipru koji ju je službeno proglasio 16. kolovoza 1960. godine.

William J. Schroeder postao je 1985. godine prvi čovjek koji je s umijetnim srcem otpušten iz bolnice.

Sovjetski savez je 1986. godine u orbitu lansirao svemirsku postaju Mir, prvu svemirsku postaju koja je bila stalno 'naseljena' tijekom cijelog svog funkcioniranja do namjernog rušenja 23. ožujka 2001. godine.

NASA-ina svemirska sonda Mars Odyssey 2002. godine počela je mapiranje površine Crvenog planeta.

'Vječni' kubanski vođa Fidel Castro 2008. godine najavio je povlačenje s položaja predsjednika na kojem je proveo 32 godine kojima je prethodilo 17 godina tijekom kojih je, nakon pobjede revolucije, bio premijer.

A na današnji dan 1473. rođen je Nikola Kopernik, poljski matematičar i astronom zaslužan za uvođenje heliocentričnog sustava, odnosno onog koji ne stavlja Zemlju u 'centar poznatog svemira'. 1896. godine u Parizu je rođen Andre Breton, jedan od glavnih osnivača nadrealističnog pokreta u umjetnosti. Glumac Lee Marvin, poznat po brojnim ulogama u vesternima i filmovima ratne tematike, među kojima su You're in the Navy Now, Eight Iron Men, The Wild One, The Dirty Dozen i mnogi drugi, rođen je 1924. godine u New Yorku. John Michael Frankenheimer, redatelj najpoznatiji po filmovima The Manchurian Candidate i Ronin, rođen je u New Yorku 1930. godine. Frank Anthony, poznatiji kao "Tony" Iommi, gitarist legendarnog benda Black Sabbath, rođen je u Birminghamu 1949. godine. Poznati britanski soul pjevač i tekstopisac Seal Henry Olusegun Kwassi Olumide Adelo Samuel, ili kraće Seal, rođen je u Londonu 1963. godine. Portorikanski glumac Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez rođen je u Santurceu u Puerto Ricu 1967. godine, a poznati talijanski nogometaš Gianluca Zambrotta rođen je 1977. godine u Comou.