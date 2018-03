Dogodilo se na današnji dan - 20. ožujka

Nakon uspješnog bijega s otoka Elbe, Napoleon Bonaparte je 1815. godine trijumfalno ušao u Pariz u pratnji 140.000 regularnih vojnika i oko 200.000 dobrovoljaca čime je otpočelo njegovih "100 dana vladanja" (les Cent Jours), nakon kojih je na vlast stupio kralj Luj XVIII.

Prvi bestseller SAD-a, roman Čiča Tomina koliba spisateljice Harriet Beecher-Stowe, prvi je put izdan kao knjiga 1852. godine. Prijašnja izdanja koja su u nastavcima izlazila u abolicionističkom časopisu National Era dodatno je polarizirala abolicionističku i anti-abolicionističku debatu te potaknula sunarodnjake na razmišljanje o crnačkom ropstvu, glavnoj temi romana.

Fizičar Albert Einstein je 1916. godine u članku Osnove opće teorije relativnosti (kao seriju predavanja održanih na Pruskoj akademiji znanosti 25.11.1915.), objavio Opću teoriju relativnosti koja predstavlja relativističko poopćenje Newtonove teorije gravitacije.

Izgradnja prvog nacističkog logora smrti Dachaua, od Heinricha Himmlera službeno obilježenog kao "koncentracijski logor za političke zatvorenike", dovršena je 1933. godine oko 16 kilometara sjeverozapadno od Münchena.

Senat SAD-a ratificirao je 1952. godine mirovni ugovor s Japanom.

Tunis je 1956. godine, nakon što je od 1881. bio francuski protektorat, poništavanjem Sporazuma u Bardu postao neovisan, a ubrzo nakon prvih izbora iste godine, proglašen je republikom.

Frontman Beatlesa John Lennon 1969. godine, nakon trogodišnjeg poznanstva, vječao se s Yoko Ono u Gibraltaru nakon čega su u medeni mjesec proveli u Amsterdamu prosvjedujući protiv rata u Vijetnamu.

Amerikanka Libby Riddles 1985. godine pobijedila je na 1.161 milju dugoj snježnoj utrci saonica s psećom zapregom. Utrka koja se osam do petnaest dana (ovisno o vremenskim uvjetima) vozi od Willowa do Nomea u Aljasci, time je dobila prvu žensku pobjednicu koja je samo o toj pustolovini napisala tri knjige.

Sekta Aum Shinrikyo 1995. godine izvršila je u tokijskoj podzemnoj željeznici napad otrovnim plinom sarinom u kojem je poginulo 12, a ozlijeđeno više od 6.000 osoba. Pozadina terorističkog napada niti nakon suđenja, na kojemu su četvorica odgovornih osuđeni na smrt, a jedan na doživotnu robiju, nije rasvijetljena.

Tijekom ranih jutarnjih sati 2003. godine vojne postrojbe SAD-a potpomognute britanskim i u manjoj mjeri australskim, španjolskim, i poljskim trupama ušle su iz Kuvajta na teritorij Iraka, te su bombardirani i raketirani brojni strateški ciljevi čime je počela invazija službeno nazvana operacija 'Iraqi Freedom'.

Rimski pjesnik Publije Ovidije Nazon, uz Horacija i Vergilija najpoznatiji pjesnik Augustovog doba, autor djela Metamorfoze, rođen je u Sulmoni kraj Rima 43. godine pr.K. Tragični francuski kralj Napoleon II. koji je u dobi od 5 godina vladao nepunih mjesec dana prije svrgavanja, rođen je 1811. godine u Parizu. Norveški književnik Henrik Ibsen, autor djela Stupovi društva, Nora ili Kuća lutaka, Narodni neprijatelj i drugih čije je analiziranje moralnih problema imalo velik utjecaj na modernu dramu i prokrčilo put naturalističkom stilu, rođen je u Skienu 1828. godine. Američki televizijski glumac i redatelj Hal Linden, zapamćen prvenstveno po radu na serijama kao što su Gilmore Girls, Will & Grace, Law & Order: Criminal Intent i The Muppet Show, rođen je 1931. godine u New Yorku. Jamajkanska glazbena legenda Lee 'Scratch' Perry čiji je rad uz Boba Marleya, s kojim je često surađivao, ponajviše pomogao širenju i prihvaćanju reggaea i duba izvan, ali i na Jamajci, rođen je u Kendalu 1936. godine. Američki glumac John de Lancie, najpoznatiji po ulozi Q-a u seriji Star Trek, te ulogama u The West Wing, Judging Amy, The Practice, Battlestar Galactica i Emergency!, rođen je 1948. godine u Philadelphiji. Hrvatski ekonomist, sveučilišni profesor i političar Ljubo Jurčić, rođen je 1954. godine u Ružićima u BiH. Američki filmski redatelj Spike Lee, koji je radio na filmovima kao što su Jungle Fever, Malcolm X, Freak, When The Levees Broke:A Requiem in Four Acts, te brojnim glazbenim spotovima za izvođače poput Princea, Michaela Jacksona i Public Enemya, rođen je u Atlanti u Georgiji 1957. godine. Španjolski nogometaš Fernando Torres rodio se u Madridu 1984. godine.

Na današnji je dan rođeno nekoliko istaknutih hollywoodskih glumaca: Holly Hunter, William Hurt, Theresa Russel, Michael Rapaport te britanski glumac David Thewlis.

