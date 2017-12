Dogodilo se na današnji dan - 20. prosinca

Rusi su 1699. na današnji dan odlučili da Novu godinu više neće slaviti 1. rujna nego 1. siječnja. Novogodišnji praznici u Rusiji traju deset dana, što se poklapa i s proslavom pravoslavnog božića 7. siječnja (po Julijanskom kalendaru). Promjenu datuma početka Nove godine naredio je Petar Veliki.

Engleska, Francuska, Pruska, Austrija i Rusija službeno su 20. prosinca 1830. priznale Belgiju. Neovisnost je potvrđena nekoliko mjeseci kasnije u Londonu kada je Belgija izašla iz Ujedinjenog Kraljevstva Nizozemskog, ali su nove napetosti uslijedile u Prvom i Drugom svjetskom ratu i njemačke okupacije. Belgija je nakon rata sklopila carinsku uniju s Nizozemskom i Luksemburgom - Benelux.

Poznata ulica Broadway u New Yorku je na današnji dan 1880. dobila rasvjetu između Union Squarea i Madison Squarea te postala jedna od prvih osvijetljenih ulica u SAD-u. Broadway je toliko svijetlio da su mu stanovnici dali nadimak "The Great White Way".

Znanstvenici Pierre i Marie Curie objavili su otkriće novoga kemijskog elementa, radija, na današnji dan 1902. Radij se izlučuje iz uranova oksida i smatra se jednim od najrjeđih elemenata u prirodi. S uranovom rudačom je među prvima počeo eksperimentirati francuski fizičar Anton Henry, a supružnici Curie su kasnije počeli razrađivati njegovo otkriće te pronašli radij i polonij. Svo troje znanstvenika je 1903. nagrađeno Nobelovom nagradom za fiziku.

Godine 1967. održana je premijera kultnog filma "Diplomac" s Dustinom Hoffmanom i Anne Bancroft u glavnim ulogama. Višestruki milijunaš Donald Trump je 1993. po drugi puta uplovio u bračnu luku i to s glumicom Marlom Maples. Brak je trajao samo šest godina.

Rođendan slave izraelski paranormalni fenomen Uri Geller, američka pjevačica-kantautorica, pjesnikinja i vizualna umjetnica Patti Smith (1946.) i bubnjar grupe Kiss, George Peter John Criscuola, poznatiji kao Peter Criss "The Cat" (1945.).