Dogodilo se na današnji dan - 23. ožujka

Potpisivanjem mira u Longjumeau 1568. godine završen je drugi u nizu francuskih vjerskih ratova, sukoba između katolika i hugenota (protestanata). Mirovnim sporazumom protestantima su dodijeljene znatne vjerske slobode i druge privilegije.

U zavjeri dvorskih časnika Petra Aleksejeviča Pahlena i Nikite Petroviča Panina te španjolsko-napuljskog pustolova Admirala Ribasa, 1801. godine ubijen je ruski car Pavle I. Petrovič Romanov. Cara su tijekom noći u spavaćoj sobi dvorca Sv.Mihael, nakon neuspješnog prisiljavanja na abdikaciju, napali i ubili general Bennigsen i Jašvil, Nijemac i Gruzijac u ruskoj vojnoj službi.

U novinama Boston Morning Post 1839. godine prvi je put zabilježena uporaba izraza "OK" kao kratice za "oll korrect". Razlog da se "all correct" ne označava kraticom AC nego OK, potječe iz mode tih godina pa se tako namjerno pravopisno netočno pišu i skraćenice KY za "know yuse" (no use), KG za "know go" (no go) ili NSi za "nuff said". Nastanak kratice još uvijek nije konačno riješen te postoji nekoliko interpretacija i teorija o njenom nastanku.

Kralj Ferdinand V. imenovao je 1848. godine Josipa Jelačića hrvatskim banom, tajnim kraljevskim savjetnikom i unapređuje ga u čin generalmajora i zapovjednika obiju banskih pukovnija, glinske i petrinjske.

Elisha Otis instalirao je 1857. godine prvo dizalo u ulici Broadway (kućni broj 488) u New Yorku. Ključna prepreka postavljanju liftova bilo je nepostojanje kočionog mehanizma koji bi osigurao lift od pada u slučaju pucanja kablova za podizanje i spuštanje.

Benito Mussolini je 1919. godine u Milanu osnovao talijanski fašistički pokret.

Njemački predsjednik Paul von Hindenburg potpisao je 1933. godine zakon ranije odobren od strane Reichstaga, prema kojemu je Adolf Hitler službeno postao Führer, odnosno započeo svoju diktaturu.

Pakistan je 1956. godine postao prva islamska republika u svijetu te taj dan obilježava kao Dan republike.

Američki predsjednik Ronald Regan predložio je 1983. godine razvoj projekta Strategic Defense Initiative (SDI). Radilo se o ideji obrane SAD-a od napada balističkim raketama putem zemaljskih i svemirskih sistema obrane zbog čega je popularno nazvan Star Wars.

Ruska svemirska stanica Mir, prva stalno naseljena dugovječna stanica u svemiru, 2001. godine završila je svoju 15-godišnju misiju u orbiti. Postaja je namjerno 'srušena' te se nakon ulaska u atmosferu iznad otočja Fidži raspala, a ostaci su pali u Tihi ocean.

Francuski matematičar i astronom Pierre Simon de Laplace, čiji je rad bio ključan za razvoj matematičke astronomije i statistike, rođen je 1749. godine u Beaumont-en-Augeu u Normandiji. Američki psihoanalitičar njemačkog porijekla Erich Fromm, ljevičar i humanist pod utjecajem Marxa, Freuda i frankfurtskog kruga, kritičar suvremenog društva i predstavnik neopsihoanalize, rođen je u Frankfurtu na Majni 1900. godine. Japanski filmski režiser, scenarist i producent Akira Kurosava, prozvan "Shakespeareom suvremenog filma" koji jedinstvenu temu svoga stvaralaštva sam određuje pitanjem "zašto ljudi ne mogu živjeti sretnije zajedno?", rođen je 1910. godine u Tokiju. Američki raketni stručnjak njemačkog podrijetla Wernher von Braun, jedan od glavnih konstruktora nacističkih projektila V-1 i V-2, a kasnije zaposlenik NASA-e i jedan od najodgovornijih znanstvenika za američki svemirski program, rođen je 1912. godine u Wirsitzu. Bivši portugalski premijer i aktualni je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, rođen je u Lisabonu 1956. godine. Hrvatski je rock pjevač Davorin Bogović, najpoznatiji po djelovanju u sastavu Prljavo kazalište u čijem osnivanju 1977. je i sudjelovao, rođen je u Zagrebu 1960. godine. Britanski glazbenik i glazbeni producent Damon Albarn, osnivač benda Blur, najuspješnijeg svjetskog virtualnog benda Gorillaz i uspješan solo izvođač, rođen je 1968. godine u Londonu. Američka glumica Keri Russell, najpoznatija po ulozi Felicity iz istoimene serije, te po ulogama u filmovima We Were Soldiers, The Upside of Anger i Mission: Impossible III, rođena je 1976. godine u Fountain Valleyu u Kaliforniji.

