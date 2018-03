Dogodilo se na današnji dan - 26. ožujka

1830. godine u Palmyri u New Yorku izdana je Mormonova Knjiga prema kojoj je Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana poznata i kao Mormonska Crkva koju je 6. travnja iste godine osnovao Joseph Smith. Sljedbenici pokreta vjeruju da je knjiga povijesni zapis Božjeg djelovanja među trima civilizacijama na Američkom kontinentu od 2700 pr.Kr. do 420. godine i da su ju napisali proroci i sljebenici Isusa Krista.

Francuski predsjednik Louis-Adolphe Thiers 1871. godine je sa svim još poslušnim oružanim snagama, policijom i upraviteljima pobjegao iz Pariza u Versailles. Neposlušni Centralni komitet Nacionalne garde koji je ostao jedina efektivna vlast u Parizu je svojevoljno abdcirao svoj autoritet i pripremio izbore za pariški komunalni Savjet što je bio službeni početak Pariške komune, prvog svjetski poznatog ostvarenja socijalističkog uređenja.

Američki mikrobiolog Jonas Salk nakon višegodišnjeg istraživanja 1953. godine je objavio kako je razvio cjepivo protiv polimijelitisa (dječje parlize). U travnju 1955. godine cjepivo je predstavljeno javnosti, dvije godine kasnije počela su testiranja na ljudima, a licenca mu je izdana 1962.

Proglašavanje neovisnosti Bangladeša (Istočni Pakistan) 1971. godine prouzročilo je građanski rat između pristalica Pakistana i neovisnog Bangladeša u koji se pomažući Bangladešu uključila Indija što je bio razlog početka indijsko-pakistanskog rata. Sukob je završen u prosincu iste godine potpisivanjem pakistanske predaje, a iduće godine postignut je i mir između Indije i Pakistana.

1975. godine na snagu je stupila Konvencija o biološkom oružju. To je bio prvi multilateralni dogovor o razoružanju kojim je zabranjena proizvodnja cijele kategorije oružja. Konvencija je nastala kao produkt višegodišnjeg truda međunarodne zajednice da se uspostavi novi instrument provedbe Ženevske konvencije iz 1925.

Egipatski predsjednik Anwar al-Sadat, izraelski premijer Menachem Begin i američki predsjednik Jimmy Carter 1976. godine u Washingtonu su potpisali Izraelsko-egipatski mirovni sporazum. Potpisnice su se obvezale da će se međusobno priznati, prekinuti ratno stanje koje je trajalo od 1948. te da će Izrael povući svoje snage s poluotoka Sinaj koji je okupirao u Šestodnevnom ratu 1967.

1995. godine na snagu je stupio Schengenski sporazum prema kojemu se državljani država u Europskoj uniji mogu slobodno kretati po drugim članicama unije bez putovnice i osobne iskaznice. U trenutku stupanja na snagu sporazum su prihvatile Belgija, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska, a do danas su ga prihvatile 24 zemlje članice unije.

Najpopularniji američki pjesnik 20. stoljeća Robert Frost, dobitnik 4 Pulitzerove nagrade, rođen je 1874. godine u San Franciscu. Osnivač uspješne marke sportske odjeće i obuće PUMA, Rudolf Dassler čiji mlađi brat Adolf (Adi) je osnovao Adidas, rođen je u njemačkom Herzogenaurachu 1896. godine. Američki glumac Sterling Hayden, 'specijaliziran' za westerne i film noire, najpoznatiji po ulozi Gen. Jacka D. Rippera u filmu Dr. Strangelove, rođen je u New Jerseyu 1916. godine. Američki glumac Strother Martin, zapamćen po klasičnoj rečenici "What we've got here is failure to communicate" u filmu Cool Hand Luke, te po ulogama u filmovima Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Wild Bunch, McLintock! i drugima, rođen je 1919. godine u Kokomu u Indijani. Američki glumac James Caan, zapamćen po ulozi Santina 'Sonnyja' Corleonea u Godfatheru, te po ulogama u filmovima Rollerball, A Bridge Too Far, Eraser, Bulletproof i drugima, rođen je u New Yorku 1940. godine. Američka književnica Erica Jong, pravog imena Erica Mann, prozvana "ženskim Henryjem Millerom" zbog načina na koji opisuje žensku seksualnost, a čiji je najpoznatiji roman "Strah od letenja" iz 1973., rođena je 1942. godine u New Yorku. Američka soul, R&B i pop pjevačica, te glumica Diana Ross, nekada prvi vokal skupine The Supremes koji su zbog njene iznimne popularnosti promijenili ime u Diana Ross and the Supremes, rođena je u Detroitu 1944. godine. Američki pjevač Steven Tyler, pravog imena Stephen Victor Tallarico, a poznat i kao The Demon of Screaming, frontman rock skupine Aerosmith, rođen je 1948. godine u New Yorku. Američka glumica Jennifer Grey, najpoznatija po ulozi Frances "Baby" Houseman u filmu Dirty Dancing, rođena je u New Yorku 1960. godine.

