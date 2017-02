Dogodilo se na današnji dan - 26. veljače

Napoleon Bonaparte 1815. godine pobjegao je s otoka Elbe na kojem je bio zatočen manje od godinu dana. Nakon bijega Napoleon se vratio na vlast, ali je već u lipnju 1815. godine poražen u bitci kod Waterlooa.

1848. godine proglašena je druga Francuska Republika koja je postojala do 1852. godine kada je Louis-Napoléon Bonaparte proglasio drugo carstvo.

U New Yorku je 1870. godine za javnost otvorena prva pneumatska podzemna željeznica u SAD-u. Jedan jedini tunel koji je imala bio je dug oko 100 metara pa ga je javnost koristila tek kao zabavnu vožnju do 1973. godine kada je zatvorena.

HMHS Britannic, sestrinski brod Titanica porinut je iz brodogradilišta Harland & Wolff u Belfastu 1914. godine.

Američki Kongres je 1919. godine proglasio najveći dio područja Grand Canyona nacionalnim parkom.

Robert Watson-Watt je 1935. godine pokraj engleskog Daventryja proveo demonstraciju poznatu pod imenom Eksperiment iz Daventryja koji je direktno prethodio stvaranju radara u Velikoj Britaniji.

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Winston Churchill, 1952. godine je objavio kako je njegova zemlja razvila atomsku bombu.

Vojne snage SAD-a 1984. godine povukle su se iz Beiruta u kojemu su po naredbi predsjednika Ronalda Reagana od 1982. godine bile u mirovnoj misiji.

Na izborima u Nikaragvi 1990. godine vlast su izgubili Sandinisti (Frente Sandinista de Liberación Nacional), socijalistička struja koja je na vlast došla svrgnuvši diktatora Somozu 1979. godine.

Bivši irački vođa Saddam Hussein 1991. godine je putem Radio Bagdada najavio povlačenje iračke vojske iz Kuvajta, čime se počeo rješavati problem koji je započeo tadašnji Zaljevski rat.

U podrumu sjeverne zgrade Svjetskog trgovačkog centra 1993. godine eksplodirao je automobil bomba ubivši šest i ranivši 1.042 ljudi. Šesteročlana grupa osoba arapskog podrijetla imala je plan srušiti sjeverni na južni toranj kako bi počinili što veću štetu, ali zbog loše odabranog mjesta eksplozije potporni stupovi tornja su izdržali. Tijekom suđenja teroristima, koji su osuđeni 1994. i 1997. godine, na vidjelo je izašlo kako je FBI imao informacije o napadu koje je dobivao od doušnika.

Talibani su 2001. godine u Bamyanu u Afganistanu uništili dva kipa Bude. Monumentalni kipovi Vairocana i Sakyamuni, veličine 37 i 55 metara, izrađeni 507. i 554. godine. Afganistanska vlada je 2002. godine postigla dogovor s japanskim umjetnikom Hirom Yamagatom koji bi do 2012. godine pomoću lasera trebao projicirati kipove na njihova stara mjesta.

Francuski pisac, političar i aktivist Victor-Marie Hugo, predstavnik francuskog romantičarskog pokreta, autor Zvonara crkve Notre-Dame, rođen je u Besançonu 1802. godine. Nijemac židovskog podrijetla Levi Strauss, osnivač jedne od najpoznatijih tvrtki na svijetu, Levi Strauss & Company, rođen je kao Löb Strauß u Bavarskoj 1829. godine. William Frederick Cody, poznat kao Buffalo Bill, jahač Pony expressa, vodič, tragač, lovac na bizone i plaćenik američke vojske, a kasnije cirkuski zabavljač, rođen je 1846. godine. Francuski psiholog i farmaceut Émile Coué koji je osmislio tzv. Couéovu metodu, psihoterapijsku samopomoć baziranu na optimističnoj autosugestiji, tj. samohipnozi, rođen je 1857. godine u Bretanji. Frederick Bean "Tex" Avery, američki strip crtač koji je stvorio Daffyja Ducka, Bugsa Bunnyja, Droopyja, Screwy Squirrela, te Porky Pig i Chilly Willyja, rođen je 1908. godine u teksaškom Tayloru. Američki glumac Dane Clark, poznat po ulogama "Joea Averagea" kako je nazivao svoje likove, glumio je većinom u američkim ratnim filmovima kao što su Action in the North Atlantic, Destination Tokyo, Pride of the Marines i sličnima, a rođen je u Brooklynu u New Yorku 1912. godine. Američki glumac Alfonso Giuseppe Giovanni Roberto D'Abruzzo, ili ukratko Robert Alda, otac Alana Alde, rođen je u Annapolisu u Marylandu 1914. godine. Bivši izraelski premijer i vojni zapovjednik Ariel Sharon koji je od 2006. godine u komi od posljedica moždanog udara, rođen je 1928. godine u Kfar Malalu u britanskoj Palestini. Legendarni američki kantautor Johnny Cash, rođen je u Kingslandu u Arkansasu 1932. godine. Američka pjevačica i autorica Erica Abi Wright, poznata kao Erykah Badu, prva dama neo-soula, rođena je 1971. godine u teksaškom Dallasu.