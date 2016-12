Dogodilo se na današnji dan - 27. prosinca

Aja Sofija ili Crkva Svete mudrosti najprepoznatljiviji je simbol Istanbula. Građevina koja je bila crkva, zatim prenamijenjena u džamiju, a potom u muzej, predstavlja remek-djelo bizantske arhitekture i umjetnosti uopće. Jedno od najvećih graditeljskih dostignuća u povijesti čovječanstva izgrađeno je za samo pet godina, a Aja Sofija je dovršena na današnji dan 537. godine. Izgrađena je od kamena i opeke, visoka je 55 metara, a promjer kupole iznosi joj čak 31 metar.

27. prosinca 1647. Nikola Zrinski je postavljen za hrvatskog bana i tu je funkciju obnašao do 1664. godine. Osim što je uspješno ratovao protiv Turaka, bio je političar, intelektualac i književnik. Hrvatski domoljub i mađarski pjesnik posvetio je život očuvanju europske i kršćanske civilizacije, ali i dobrobiti svog naroda. Poginuo je 1664. pod nerazjašnjenim okolnostima u lovu na vepra u blizini međimurskog naselja Gornji Kuršanec. Postoje sumnje da je ubijen po nalogu bečkog dvora, ali sve je zataškano. Njegovom smrću Zrinsko-frankopanska urota (pokušaj hrvatskog plemstva da se odupre nastojanjima bečkog dvora da Hrvatskoj nametne apsolutizam) izgubila je svog predvodnika.

Svjetska banka sa sjedištem u Washingtonu osnovana je na današnji dan 1945. godine, isprva u svrhu financiranja obnove razorenih zemalja nakon Drugog svjetskog rata. Banka uključuje pet organizacija: Međunarodnu banku za obnovu i razvoj, Međunarodnu udrugu za razvoj, Međunarodnu financijsku korporaciju, Multilateralnu investicijsko-garancijsku agenciju i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova. No, Svjetska banka često je na meti kritika: predbacuje joj se da prečesto financira velike projekte koji imaju loše posljedice za okoliš i stanovništvo. Osim toga, Svjetska banka vrši pritisak na vlade država koje koriste njezine kredite, na primjer da privatiziraju poduzeća u državnim vlasništvu. To često vodi do iskorištavanja lokalnog stanovništva i sirovina, a stanovnici tih zemalja (osim moćne elite) od Svjetske banke uglavnom nemaju koristi.

Od rođenih na današnji dan svakako treba izdvojiti slavnog njemačkog astronoma Johannesa Keplera, rođenog davne 1571. te francuskog kemičara i biologa Louisa Pasteura koji je rođen 1822. godine. Na današnji dan 1901. rođena je legendarna glumica i pjevačica Marlene Dietrich, a 1948. njezin francuski kolega Gerard Depardieu.