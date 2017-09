Dogodilo se na današnji dan - 29. rujna

Godine 1066. iskrcavanjem normanskih trupa kod Pevenseya počela je borba za englesko prijestolje na koje je pravo polagao Vilim, vojvoda od Normandije. Vilim je osvojio vlast nekoliko tjedana poslije, kad je u bitci kod Hastingsa pobijedio kralja Harolda II. Henrik Bolingbroke, sin vojvode od Lancastera, uspio je zatvoriti engleskoga kralja Rikarda II. 29. rujna 1399. Time je okončana brutalna vladavina kuće Anjou-Plantagenet. Bolingbroke je nakon Richardove smrti u veljači 1400. došao na englesko prijestolje kao Henrik IV.

Londonska Metropolitan Police ili Scotland Yard osnovana je na današnji dan 1829. Trenutno sjedište Scotland Yarda nalazi se u Westminsteru, a administrativno sjedište je Empress State Building.

U Blackpoolu u Engleskoj 1885. godine pušten je u promet jedan od prvih električnih tramvaja. Tramvaj je pušten u promet šest godina nakon što je Siemens demonstrirao električne tračnice. Inauguraciju tramvaja predvodio je Holroyd Smith, koji je i izumio sustav, te Alderman Harwood, gradonačelnik Manchestera.

Na konferenciji u Münchenu 1938. godine Adolf Hitler, Benito Mussolini, britanski premijer Neville Chamberlain i francuski premijer Édouard Daladier potpisali su ugovor kojim je riješena sudetska kriza. Češka pokrajina Sudeti tako je pripala Njemačkoj. Ostavljena na cjedilu, čehoslovačka vlada je podlegla njemačkom ultimatumu. Dok je dio svjetske javnosti ovim događajima bio šokiran i razočaran, velik dio zapadne javnosti ih je smatrao ispravljanjem versajskih nepravdi te iskorištenom prilikom za postizanje trajnog mira u svijetu. Te su se nade vrlo brzo izjalovile, kada su mađarska i poljska vlada iskoristile Hitlerov presedan kako bi i one tražile i na kraju dobile čehoslovački teritorij. Do proljeća 1939. autoritet vlade u Pragu je bio tako uzdrman da se u Slovačkoj, na njemački poticaj, razvio separatistički pokret. Koristeći to kao izgovor, njemačke snage su u proljeće 1939. okupirale Češku i uspostavile protektorat u sastavu Reicha, dok je Slovačka uspostavljena kao satelitska država.

1941. godine njemački nacisti su uz pomoć suradnika započeli masakr u Kijevu u Ukrajini. Više od 30.000 židova je ubijeno u dva dana, a tisuće više u mjesecima koji su uslijedili.

Dvanaest zemalja potpisalo je 1941. konvenciju kojom je uspostavljena Europska organizacija za nuklearno istraživanje (CERN). Sjedište organizacije je u Ženevi.

Na današnji dan 1457. rođen je najveći španjolski pripovjedač i jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti Miguel de Cervantes Saavedra. Autor je mnogih djela od kojih su najpopularnija roman Bistri vitez Don Quijote od Manche te zbirka novela Uzorite novele. Na današnji dan 1758. rođen je Horatio Nelson, britanski pomorac i admiral. Slavu jednog od najvećih stratega pomorskog ratovanja Nelson je stekao u bitkama protiv revolucionarne Francuske i Napoleona. Godine 1863. rođen je Hugo Haase, njemački političar, kancelar i pacifist. Haase je postao prvi socijaldemokrat u Königsberškom Stadtratu, a 1897. je postao zamjenik u Reichstagu. Branio je socijaldemokrate u mnogim slučajevima gdje su bili žrtve političkih napada. Glumica Lizabeth Scott, zvijezda filmova noir rođena je 1922. godine. Američki scenarist, redatelj i glumac Robert Benton rođen je 1932. godine. Benton je vlasnik triju Oscara i to za filmove Kramer protiv Kramera iz 1979. i Mjesto u srcu iz 1984. Jedan još slavniji redatelj rođen je na današnji dan - Michelangelo Antonioni koji je karijeru diplomiranog ekonomiste zamijenio onom filmskog kritičara i kasnije scenarista i redatelja. Bio je jedan od redatelja koji su najviše utjecali na razvoj art filma. Američka rock zvijezda Jerry Lee Lewis rođen je 1935. Jedan je od začetnika rock and roll glazbenog žanra. Talijanski poduzetnik, političar i aktualni predsjednik talijanske vlade Silvio Berlusconi rođen je 1936. Vlasnik je Fininvesta, medijske kuće koja je s vremenom obuhvatila sve najvažnije privatne TV i radijske postaje te novine u Italiji. Zahvaljujući tome, a i vezama sa Socijalističkom strankom i njenim vođom Bettinom Craxijem, postao je jedan od najbogatijih i najutjecajnijih ljudi u Italiji. Berlusconi rođendan dijeli s legendarnim vođom Solidarnosti i prvim predsjednikom slobodne Poljske nakon pada željezne zavjese, dobitnikom Nobelove nagrade za mir Lechom Walesom.