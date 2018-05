Dogodilo se na današnji dan - 3. svibnja

Pionir indijskog igranoga filma Dadasaheb Phalke režirao je 3. svibnja 1913. prvi film u povijesti indijskog igranog filma Raja Harishchandra. Radi se o nijemom filmu o kralju Harishchandri, a priča je preuzeta iz Ramayane i Mahabharate. Film je trajao oko 40 minuta, a specifičan je po tome što su u njemu glumili samo muškarci, pa tako i ženske uloge, jer nije mogla biti pronađenan iti jedna adekvatna ženska glumica. Označava također početak Bollywooda i indijske filmske industrije koja je jedna od najjačih u svijetu.



Zameo ih vjetar (Gone with the Wind, ujedno poznat i pod imenom Prohujalo s vihorom) slavna je američkaljubavna povijesna drama iz 1939. koju je režirao Victor Fleming prema istoimenom romanu kojeg je napisala Margaret Mitchell. Radnja se vrti oko razmažene južnjačke ljepotice Scarlett O'Hara (tumači ju Vivien Leigh) koja odrasta tijekom i nakon američkog građanskog rata te se zaljubi u Rhetta Butlera (Clark Gable). Film je s vremenom postao jako slavan i hvaljen, a prilagođeno po inflaciji je najkomercijalniji film svih vremena. Upravo na današnji dan 1937. autorica Margaret Mitchell osvojila je Pulitzerovu nagradu za najbolju priču koja je kasnije i pretočena u film.



Nakon 1. svjetskog rata 'Riječko pitanje' postaje veliki međunarodni problem koji se riješava uspostavom Slobodne Države Rijeke - Stato Libero di Fiume 1920. godine. Ipak, samo godinu dana kasnije, fašisti izvode državni udar i uspostavljaju marionetski režim sklon aneksiji Riječke države Italiji. Godine 1924. Rimskim ugovorom Kraljevina SHS pristaje na priključenje Rijeke Italiji. Nakon 2. svjetskog rata, mirovnim ugovorom u Parizu 1947. Rijeka i Istra službeno su pripale Hrvatskoj i Jugoslaviji. 3. svibanj tako se slavi kao Dan oslobođenja Rijeke od nacifašističke vlasti.



Anne Frank (1929. - 1945), bila je Židovka i autorica Dnevnika, u kojem je neposredno i iskreno posvjedočila o drami svakodnevice i odrastanja u izolaciji, strahu i skrivanju. Nakon njemačke okupacije Nizozemske židovska je obitelj Frank od 1942. godine živjela u tajnom skloništu, dok ih 1944. godine nije otkrio Gestapo i otpremio u njemačke koncentracijske logore, gdje su svi iz obitelji, osim oca, umrli. Nakon rata pronađen je u Amsterdamu Annin dnevnik o godinama provedenim u neprekidnu strahovanju i u potpunoj izolaciji. 3. svibnja. 1960. u Amsterdamu je otvorena kuća Anne Frank kao podsjetnik na patnje i stradanja Židova tijekom 2. svjetskog rata.



Na današnji dan rođeni su i poznati američki glumac i pjevač Bing Crosby (1903.), slavni američki boksač Sugar Ray Robinson (1921.), legenda soul glazbe James Brown (1933.), suvremeni hrvatski povjesničar i nekadašnji dekan Filozofskog fakulteta Neven Budak (1957.), te poznati hrvatski pijanist Maksim Mrvica (1975.)

