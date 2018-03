Dogodilo se na današnji dan - 31. ožujka

Na Siciliji je 1282. godine buknula pobuna protiv kralja Karla I. Roberta (Anžuvinca) koji je 1266. uz Papinu podršku preuzeo vlast nad otokom. Pobuna je označila početak Rata sicilijanske večernje koji se tako naziva jer je ustanak započeo tijkom večernje mise na uskrsni ponedjeljak. Prema jednoj legendi pobuna je započela kada je sicilijanska žena krenula u crkvu tražiti svoju kćer, koja je bila u crkvi. Našla je kćer koju je silovao francuski vojnik, na što je izletjela na ulicu i vikala: Ma fia! Ma fia! (tal. - moja kćer, moja kćer), zbog čega legenda s tim pobunom veže nastanak mafije.

Velika Britanija je nakon Bostonske čajanke 1774. godine uvela Akt o bostonskoj luci, svojevrsni oblik kazne pobunjenim kolonijama čijim se stupanjem na snagu zabranio rad luke. Mornarica je blokirala prilaze i spriječila svaku aktivnost u luci što je rezultiralo snažnijom podrškom i konsolidacijom 13 pobunjenih kolonija, te odigralo ključnu ulogu u njihovom ujedinjavanju i osamostaljenju.

Na pariškom Marsovom polju pokraj rijeke Seine 1889. godine javnosti je predstavljen Eiffelov toranj. Remek djelo inženjera Alexandrea Gustava Eiffela sastavljeno od 18.038 komada željeza spojenih s tri i pol milijuna zakovica. Rad na njemu trajao je dvije godine, a svrha mu je bila da posluži kao ulazni svod za Svjetsku izložbu, sajam koji je obilježavao stoljeće Francuske revolucije. Iako je prema prvom ugovoru toranj imao dozvolu na samo 20 godina, po isteku tog perioda vlasti i građani Pariza, kojima se 'čelično čudovište' u početku ni najmanje nije dopalo, uvidjeli su da je iskoristiv u brojne svrhe pa je tako od komunikacijskog i radijskog odašiljača prerastao u jednu od najpoznatijih svjetskih turističkih atrakcija.

Tenzin Gyatso, poznatiji kao 14. Dalaj-lama, 1959. godine nakon neuspješnog protukineskog ustanka pobjegao je iz Tibeta u Indiju koja mu je odobrila azil. Uskoro je u Indiji uspostavio tibetansku vladu u egzilu koja na taj način funkcionira i danas.

Sovjetski savez 1966. godine lansirao je Lunu 10, prvu svemirsku letjelicu koja je ušla u mjesečevu orbitu.

Redarstvenici MUP-a RH 1991. godine kod Plitvica su upali u zasjedu pobunjenih Srba. U događaju poznatom pod imenom Krvavi Uskrs poginuo je Josip Jović, mladi redarstvenik iz Imotskog koji je postao prva žrtva Domovinskog rata.

1995. godine završio je mandat vojnih snaga UNPROFOR-a u Hrvatskoj.United Nations PROtection FORces osnovane su rezolucijom 743 Vijeća sigurnosti 21. veljače 1992. Naoružani "čuvari mira" bili pod kontrolom Vijeća sigurnosti, a od oko 39.000 UNPROFOR-ovih vojnika iz svih zemalja svijeta, u misiji ih je poginulo 320.

Kompanija Netscape Communications 1998. godine izdala je bazni kod svog browsera pod open-source licencom i nadjenula mu ime Mozilla. Na temelju otvorenog koda originalne Mozille koja koristi Gecko engine Netscape Navigatora kasnije je stvoren preglednik Mozilla Firefox koji je postao drugi najpopularniji web browser u svijetu.

Francuski filozof, fizičar i matematičar René Descartes, otac moderne filozofije, osnivač spoznajne teorije koja se danas koristi u svim istraživačkim projektima u svim područjima znanosti, rođen je u Descartesu 1596. godine. Njemački orguljaš i skladatelj Johann Sebastian Bach, jedan od najvećih skladatelja svih vremena među čija djela, zapažena po intelektualnoj dubini, tehničkoj zahtjevnosti i umjetničkoj ljepoti, spadaju Brandenburški koncerti, Varijacije Goldberg, Engleske suite, Francuske suite, Partite, Dobro ugođen glasovir, Misa u h-molu, Muka po Mateju, Glazbena ponuda, Umjetnost fuge, te mnoga druga, rođen je 1685. godine u Eisenachu. Austijski skladatelj i dirigent Joseph Haydn, čuvar klasične tradicije, prvi u velikoj trojki bečkih klasika, 'dobri tata Haydn' kako su ga zvali sa svojih 108 simfonija, 24 klavirska koncerta, 5 koncerata za violončelo, mnoštvom komornih skladbi za različite instrumente i ansamble, tridesetak opera, oratorija, misa i kantata, stvaraoc jednog od najvećih svjetskih skladateljskih opusa, rođen je u Rohrauu 1732. godine. Ruski književnik Nikolaj Vasiljevič Gogolj, utemeljitelj ruskog realizma, stilski okrenut 'smijehu kroz suze', stvaraoc likova koji su u ruskom društvu postali obrasci za lijenosti, glupost, sebičnost, lakoumnost i korupciju, autor Mrtvih duša, Tarasa Buljbe, Revizora i Kabanice, rođen je 1809. godine u Soročincima u Ukrajini. Američki filmski, kazališni i TV glumac Richard Chamberlain, poznat po ulozi u seriji Dr. Kildare, te filmovima The Towering Inferno, The Last Wave, The Three Musketeers, The Count of Monte Cristo i drugima, rođen je u Los Angelesu 1935. godine. Američki kazališni i filmski glumac Christopher Walken, zapamćen po ulogama u A View to a Kill, At Close Range, The Deer Hunter, King of New York, Batman Returns i Pulp Fiction, rođen je 1943. godine u New Yorku. Američka glumica Rhea Perlman, najpoznatija po ulozi Carle Tortelli u klasičnom sitcomu Cheers, rođena je u New Yorku.

Pročitajte i Dnevni horoskop za 31. ožujka 2018.