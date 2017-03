Dogodilo se na današnji dan - 4. ožujka

Knez Trpimir je 852. godine izdao povelju u kojoj se naziva "vladarom Hrvata po Božjoj milosti" što je prva hrvatska isprava u kojoj se spominje hrvatsko ime.

Kristofer Kolumbo na svom brodu Niña vratio se u Lisabon s povijesnog puta u Ameriku 1493. godine.

U New Yorku je 1789. godine održana prva službena sjednica Kongresa SAD-a čime je na snagu stupio i ustav nove nacije.

Thomas Jefferson postao je 1801. godine prvi američki predsjednik koji je inauguriran u novom glavnom gradu, Washingtonu.

Nakon gušenja mađarske revolucije austrijski car Franjo Josip I. donio je 1849. godine za sve zemlje Habsburške monarhije oktroirani ustav kojim je monarhija postala dvojna kako bi umirio Mađare i Austrijance. To se pokazalo kao loš dugoročan potez koji je zbog dominacije tih dvaju naroda nad drugima doveo do buđenja nacionalizma i novih problema.

Abraham Lincoln inauguriran je 1861. godine kao 16. po redu predsjednik SAD-a.

U moskovskom Boljšoj teatru 1877. godine premijerno je izveden balet "Labuđe jezero" Petra Iljiča Čajkovskog.

Gottlieb Daimler predstavio je 1887. godine s poslovnim partnerom Wilhelmom Maybachom prvi automobil tvrtke koja će 1890. postati Daimler Motoren Gesellschaft (DMG).

Franklin Delano Roosevelt položio je 1933. godine zakletvu kao 32. predsjednik SAD-a te istovremeno objavio New Deal, ekonomski program za svladavanje posljedica velike ekonomske krize koja je devastirala američko gospodarstvo.

1918. godine pojavili su se prvi slučajevi "španjolske gripe". Pandemija gripe virusnog tipa A, podtipa H1N1, zahvatila je cijeli svijet i trajala do lipnja 1920. godine, a odnijela je između 20 i 100 milijuna života.

U bostonskoj bolnici Peter Bent Brigham 1954. godine izvedena je prva uspješna transplantacija bubrega.

Burzovni indeks S&P 500 uveden je na tržište 1957. godine gdje je zamijenio prijašnji indeks S&P 90.

Stephen P. Synnott 1979. godine otkrio je Metis, najmanji Jupiterov satelit.

Putem Deep Space Networka 2006. godine pokušalo se poslijednji put uspostaviti kontakt s letjelicom Pioneer 10 koja je lansirana 1972. godine s ciljem pregleda Jupitera. Nakon inicijalne misije, tijekom koje je postala prva letjelica koja je prošla kroz asteroidni pojas između Marsa i Jupitera, upućena je prema Aldebranu, najsjajnijoj zvijezdi u zviježđu Bika. Posljednji kontakt bio je neuspješan.

Hrvatski plemić, pjesnik i borac za nezavisnost Fran Krsto Frankopan, rođen je u Bosiljevu 1643. godine. Veliki talijanski skladatelj i vrsni violinist Antonio Vivaldi, rođen je u Veneciji 1678. godine. Američki glumac John Garfield, stilski prethodnik Marlona Branda, Jamesa Deana i Montgomeryja Clifta, zapamćen u filmovima They Made Me a Criminal, Juarez, Destination Tokyo, Nobody Lives Forever te drugima, rođen je u New Yorku 1913. godine. Američki animator Ward Kimball, jedan od članova tima Disney's Nine Old Men kojega je Walt Disney posebno pohvalio u svojoj knjizi The Story of Walt Disney, tvorac likova poput Tweedleduma i Tweedledeeja, Ludog šeširđije i Cheshire Cata u Alisi u zemlji čudesa, te mnogih drugih, rođen je 1914. godine. Britanski redatelj Adrian Lyne koji je radio na filmovima 9½ Weeks, Fatal Attraction, Indecent Proposal i Lolita, rođen je 1941. godine u Peterboroughu u Engleskoj. Američki glumac Frank Novak kojega se moglo vidjeti u Independence Dayu, Seinfeldu, CSI: Crime Scene Investigation, NYPD Blue i drugdje, rođen je 1945. godine. Kanadska glumica Catherine O'Hara, zapamćena kao 'zaboravljiva majka' u uspješnom serijalu komedija Home Alone, rođena je u Torontu u Ontariju 1954. godine.