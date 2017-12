Dogodilo se na današnji dan - 5. prosinca

Gotovo da i nema američkog filma u kojem se ne spominje neko bratstvo ili sestrinstvo s fakulteta. Prva takva organizacija osnovana je na današnji dan 1776. godine na College of William and Mary u Williamsburgu, a zvalo se Phi Beta Kappa i održalo se do današnjih dana, kada osim na fakultetu djeluje i kao humanitarna udruga.

Tužan datum za sve ljubitelje muzike, jer je 1791. godine umro W. A. Mozart u 35. godini. Umro je u bijedi, pišući svoje zadnje djelo, a za grob mu se još uvijek pouzdano ne zna.

U godini kada je Europa bila u previranju, a ban Jelačić gušio ugarsku bunu za austrijskog cara, 1848., Amerikanci su mahnito vozili teretna kola preko kontinenta do Kalifornije u kojoj je otkriveno zlato. Poznatu zlatnu groznicu potaknuo je sam predsjednik James Knox Polk.

Prvi poznatiji ukleti brod, Mary Celeste pronađena je na današnji dan kako pluta pred obalama Portugala bez traga i glasa o posadi, bez ikakvih znakova nasilja ili nereda na brodu.

Rođendane bi danas slavili ili slave legendarni austrijski redatelj Otto Preminger, slavni producent animiranih filmova Walter Disney, rock legenda Little Richard, tenor Jose Careras, velikan plivanja leptirovim stilom Pablo Morales i mladi glumac Frankie Muniz, poznat po ulozi u seriji 'Malcolm u sredini'.