Dogodilo se na današnji dan - 6. svibnja

Njemačka i španjolska vojska 1527. godine opljačkale su Rim čime je završilo zlatno doba talijanske renesanse. Papa Klement VII. ranije je, pokušavajući izjednačiti odnose snaga u Europi, pružio podršku i pomoć Francuskoj pokušavajući izvući Papinsku državu iz podređenog položaja prema imperiju Svetog Rimskog Carstva. Nakon pobjede nad francuskom vojskom u Italiji, imperijalni vojnici nisu dobili plaću te se njih oko 34.000 pobunilo i od zapovjednika Charlesa III., vojvode od Bourbona, tražilo da ih povede na Rim kako bi osvajanjem bogatog grada 'naplatili' svoju službu. Opravdanje su, usprkos izostanku podrške od strane Martina Luthera, pronašli u religijskim razmiricama između protestanata i katolika. Rim koji je branilo tek oko 5.000 vojnika, većinom pripadnika gradskih milicija, pao je već tijekom prvog dana opsade prilikom čega je ostalo zapamćeno junaštvo posade papinske Švicarske garde koji su pretrpivši velike gubitke uspjeli zadržati napadače na ulazu bazilike Sv. Petra dovoljno dugo da Papa podzemnim prolazom pobjegne u Castel Sant'Angelo i tako si spasi život. Tijekom opsade imperijalni zapovjednik Charles III. je poginuo pa se vojska bez čvrstog autoriteta prepustila divljoj pljački koja je zaustavljena tek nakon tri dana. Papa Klement VII. jstao je zatočen u malom rimskom kaštelu sve do početka lipnja kada je za oslobođenje platio 400.000 dukata. U spomen na hrabre pripadnike papinske Švicarske garde njeni novi članovi se i danas uz svečanu zakletvu primaju u službu 6. svibnja.

Na Svjetskoj izložbi u Parizu 1889. godine za javnost je otvoren Eiffelov toranj. Vrhunska turistička atrakcija sastavljena od 18.038 komada željeza spojenih s pola milijuna zakovica bila je zamišljena kao svečani ulaz na Svjetsku izložbu kojom se obilježavala 100. godišnjica Francuske revolucije. Kada je sagrađen toranj je naišao na velik otpor javnosti pa je tako novelist Guy de Maupassant redovito jeo u restoranu na tornju, jer je to bilo jedino mjesto u Parizu odakle ga sigurno neće vidjeti. Eiffel je u početku imao dozvolu prema kojoj je toranj smio stajati 20 godina, ali kako se kasnije pokazao vrlo iskoristivim u komunikacijske svrhe, dopušteno je da ostane i nakon isteka dozvole te je polako postao nezamjenjivim dijelom pariške i svjetske kulturne svakodnevice.

Jedna od najpoznatijih zrakoplovnih katastrofa u povijesti, zapaljenje i rušenje njemačkog cepelina Hindenburga dogodilo se 1937. godine u Lakehurstu u New Jerseyu. Uzroci nesreće koja je osnačila početak kraja putničkog prijevoza cepelinima i danas su nerazjašnjeni. Hindenburg se prilikom pokušaja pristajanja u zračnu bazu Lakehurst iz nepoznatih razloga zapalio i potpuno izgorio u manje od jedne minute. Tom prilikom od 97 putnika smrtno je stradalo njih 35, a poginula je i jedna osoba na tlu. Teorije o uzrocima požara i rušenja koje su razvijene tijekom godina uključuju sabotažu, statički elektricitet, udar munje, zatajenje i eksploziju motora i goriva, zapaljivu boju korištenih materijala, puknuće oplate i zapaljenje vodika, curenje goriva, pa čak i samoubojstvo jednog od putnika o kojem se raspravljalo na temelju pronalaska pištolja s jednim ispaljenim metkom na mjestu nesreće. Prema najnovijim analizama znanstvenici se slažu kako je razlog zapaljenja bio električne prirode, ali debata o uzrocima brzog širenja vatre još uvijek traje, a najviše se sumnja na boju i materijal oplate, te vodik koji je cepelin održavao u zraku.

Britanska kraljica Elizabeta II. i francuski predsjednik François Mitterrand 1994. godine svečano su otvorili Eurotunel, željezničku trasu koja izravno povezuje Folkestone u engleskoj grofoviji Kent s francuskom obalom kod Calaisa. Tunel dužine 50 kilometara prolazi ispod La Manchea njegovim najužim dijelom. Sastoji se od 2 cijevi, a ima i treću koja je tu zbog sigurnosti te služi održavanju tunela. Suvremeni vlakovi koji prometuju na ovoj liniji putnike s jedne na drugu stranu prevezu za oko 35 minuta, dok se automobili i kamioni prevoze posebnim željezničkim vlakovima. Rokovi projekta Chanell-link zbog kompleksne izgradnje i visokih troškova bili višestruko probijeni. Kompanija Eurostar koja upravlja Eurotunelom združeno vlasništvo Francuske i Velike Britanije, a njeni putnički vlakovi imaju posebne sigurnosne sustave za slučaj havarije od kojih je najvažniji mogućnost podjele kompozicije na dva potpuno funkcionalna hermetički odvojena dijela. Uz sigurnost vlakovi nude udobnu i brzu vožnju, a kako putuju u dvije države, podržavaju tri sasvim različita sustava napajanja električnom energijom.

Francuski revolucionar Maximilien Robespierre, zbog svoje vjernosti revolucionarnim idealima te odbijanja unosnih mjesta i počasti nazivan i Nepotkupljivi, moralni vođa Francuske revolucije koji se i nakon raskola pokušavao držati srednje linije nastojeći održati revolucionarni savez između jakobinske buržoazije i narodnih masa što ga je na kraju koštalo života, rođen je u Arrasu 1758. godine.

Austrijski neurolog, utemeljitelj i glavni predstavnik psihoanalize Sigmund Freud, koji je iznio teoriju po kojoj je čovjek nesvjesno biće, bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom što je u potpunosti odudaralo od dotadašnjeg tradicionalnog shvaćanja i tumačenja, rođen je 1856. godine u Priboru.

Američki filmski glumac talijanskog podrijetla Rudolph Valentino, poznat i kao 'Latin Lover', seks simbol i svojevrsna pop-ikona svojeg vremena, jedan od najpopularnijih glumaca '20.-ih godina 20. stoljeća, najpoznatiji po nastupima u filmovima The Sheik i The Four Horsemen of the Apocalypse, rođen je u Castellaneti 1895. godine.

Američki filmski, kazališni, radio i televizijski redatelj, glumac, scenarist, producent i novinar Orson Welles, jedan od najvažnijih dramskih umjetnika dvadesetog stoljeća, prema izboru Britanskog filmskog instituta najveći filmski redatelj svih vremena, autor brojnih filmova među kojima i Citizen Kanea, prema mnogim anketama najboljeg filma svih vremena, rođen je 1915. godine u Kenoshau u Wisconsinu.

Britanski političar Tony Blair, od srpnja 1994. vođa Laburističke stranke, a od 1997. do 2007. premijer Velike Britanije, prvi laburist na toj poziciji u britanskoj povijesti, kreator politike tzv. 'trećeg puta', koja je postala temelj djelovanja europskih socijaldemokratskih stranaka, premijer zaslužan za izvlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz recesije, ali i vrlo nepopularan zbog svoje bliske suradnje s Georgeom W. Bushom i politike prema ratu u Afganistanu Iraku, rođen je u Edinburghu 1953. godine.

Američki glumac, redatelj, scenarist i producent George Clooney, dobitnik Oscara i dva Zlatna globusa, dva puta proglašen 'najseksi muškarcem' od strane magazina People, isprva poznat po ulozi dr. Douga Rossa u seriji ER, a kasnije po nastupima u prvorazrednim filmovima kao što su From Dusk Till Dawn, The Peacemaker, Batman & Robin, The Thin Red Line, Three Kings, O Brother, Where Art Thou?, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen i mnogim drugima, rođen je 1961. godine u Lexingtonu u Kentuckyu.

